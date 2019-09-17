Экономика

REGNUMREGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД

Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось

Тяжелый случай

По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.
Российская газетавчера в 10:15

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Тяжелый случай

Российская газетавчера в 10:15

Россиянам предложили способ не платить штрафы в ГИБДД

Lenta.ruвчера в 13:38

СМИ: в ГИБДД рассказали, при каком условии с человека могут списать штрафы

РИА Новостивчера в 21:11

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RT на русскомвчера в 23:14
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
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В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
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Роналду рассказал о своём финансовом состоянии

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На Украине признали тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Западу становится сложно придерживаться антироссийских санкций.
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Производством фильмов и сериалов для ivi будет заниматься не только Goose Goose Films, но и сторонние кинокомпании и продюсеры, говорит Давид Кочаров.
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В Смоленской области БТР на учениях сбил сотрудника Росгвардии

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