Экономика
REGNUMВ России появится возможность не платить штрафы ГИБДД
Гражданам России, которые прошли процедуру банкротства, спишут долги по налогам и штрафам ГИБДД, сообщает «Российская газета». По данным издания, соответствующую инициативу рассмотрела комиссия правительства по законопроектной деятельности.
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с чего всё началось
По действующим нормам с человека списывают кредиты и прочие долги. Но если на нем еще висят, допустим, штрафы ГИБДД или какие-то неуплаченные налоги, то их надо платить. Теперь граждан, прошедших процедуру личного банкротства, простит и казна.Российская газетавчера в 10:15
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Автоматически обработан 7001 источник, обновлено в 02:52, Вашингтон
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Россия разработала ракету Х-101, дальность действия которой недостижима для конкурентов, передает РИА "Новости".
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Коммерсантъ 16 сентября в 16:51
Авто
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Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
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Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
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Известия вчера в 16:50
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В ближайшей перспективе, по мнению эксперта, высокие цены на нефть должны помочь «россиянину» удержаться на плаву, а рывок Brent выше 70 долларов откроет путь к дальнейшему укреплению рубля.
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Футбол
Роналду рассказал о своём финансовом состоянии
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Футбол
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Среди профессий, представители которых наиболее готовы к переходу на четырехдневную рабочую неделю, названы журналисты, программисты и рабочие автоматизированных производств.
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Иран отказался от переговоров с США на всех уровнях
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Экономика
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СКР начал расследовать дело о смерти жительницы Алапаевска от побоев
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В Смоленской области БТР на учениях сбил сотрудника Росгвардии
Коммерсантъ вчера в 05:55