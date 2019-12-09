Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ

Минкомсвязь и МВД готовят новый сервис для регистрации автомобилей через портал госуслуг, сообщает газета "Коммерсант". Как рассказал изданию замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, услуга будет предоставлена в формате электронного договора купли-продажи.
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с чего всё началось

Электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.
Коммерсантъвчера в 17:57

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В России готовятся ввести электронные договоры купли-продажи машин

Коммерсантъ01:47

Минкомсвязи и МВД готовят новый бесплатный сервис – электронный договор купли-продажи автомобилей через сайт Госуслуг

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В России могут упростить продажу автомобилей

URA.Ruвчера в 22:09

СМИ: К 2020 году в РФ могут появиться электронные договоры купли-продажи авто

Life.ruвчера в 22:21

Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году

Газета.Ruвчера в 22:11

В Минкомсвязи разработали новый сервис для купли-продажи машин

РБКвчера в 22:46

«Ъ»: электронные договоры купли-продажи автомобилей могут появиться в 2020 году

ТАССвчера в 21:41
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 01:57, Ашберн
Происшествия

В Удмуртии мальчик с ДЦП умер в квартире после смерти матери

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МонаВиста вчера в 22:44
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В ближайшие годы все арктические дивизионы Северного флота будут оснащены зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 "Триумф", что позволит создать над российской частью Арктики противовоздушный купол.
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REGNUM 01:12
Экономика

Крупнейшее в России производство иван-чая создадут на Вологодчине

Cod35.ru 06 декабря в 14:12
Политика

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Саммит пройдет в Париже уже сегодня, 9 декабря. В нем примут участие Путин, Зеленский, а также Макрон и Меркель.
Газета.Ru 01:52
Общество

Титул «Мисс Вселенная» получила представительница ЮАР

В конкурсе красоты "Мисс Вселенная" победила представительница ЮАР Зозибини Тунзи, сообщает CNN.
Интерфакс вчера в 23:55
Экономика

Эксперты объяснили, почему российские компании выводят акции с биржи

«Столь высокая премия в цене акционерного капитала делает непривлекательным размещение акций для компаний», — объясняет Кузнецов.
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News.ru 00:25
Кино

Мультфильм «Холодное сердце 2» вновь стал лидером проката в России

Мультфильм Frozen II, который в России более известен как "Холодное сердце 2", вновь возглавил российский прокат.
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Экономика

Юрист рассказал, как получить рассрочку на оплату услуг ЖКХ

При нехватке денег на оплату коммунальной платежки собственники могут потребовать от управляющей компании рассрочку, рассказал "Российской газете" адвокат в сфере недвижимости Олег Сухов.
РИА Новости 01:08
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Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу на портале бесплатных объявлений «Авито» монету номиналом в два рубля и просит за нее один миллиард рублей.
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На Украине раскрыли план реинтеграции Донбасса

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук рассказал об утвержденном сценарии реингтеграции неподконтрольных территории, сообщает РИА Новости.
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Собаки понимают язык человека на высоком уровне

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Армия и оружие

Российские военные вошли в сирийскую Ракку

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Шоу-бизнес

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В Минске протестующие против интеграции пришли к посольству России

Участники несанкционированной акции в Минске, протестующие против углубления интеграции Белоруссии и России, выдвинулись к российскому посольству.
РБК вчера в 07:28
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Сын Валерии попал в ДТП под Петербургом

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП по Санкт-Петербургом.
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Посол Белоруссии заявил о прогрессе в вопросах компенсаций от России

На состоявшихся 7 декабря в Сочи переговорах президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина найдены подходы к решению вопроса компенсации расходов из-за налогового маневра России в нефтяной сфере.
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Эксперты: в 2020 году прогнозируется очень тяжелая эпидемия гриппа

Американские эксперты в области здравоохранения предсказали очень тяжелую за последние 15 лет эпидемию гриппа.
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С «Челси» сняли запрет на трансферы игроков

ФИФА наложила запрет на «Челси» после того, как клуб был признан виновным в нарушении правил трансферов несовершеннолетних игроков.
ODDS.ru 06 декабря в 06:20
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Раскрыто загадочное поведение опасного для Земли астероида

Lenta.ru вчера в 22:33
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