Общество
РИА НовостиВ России появятся электронные договоры купли-продажи авто, пишут СМИ
Минкомсвязь и МВД готовят новый сервис для регистрации автомобилей через портал госуслуг, сообщает газета "Коммерсант". Как рассказал изданию замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, услуга будет предоставлена в формате электронного договора купли-продажи.
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«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.Коммерсантъвчера в 17:57
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