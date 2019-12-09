«Электронный договор позволит сделать оформление сделок купли-продажи автомобилей быстрее и безопаснее»,— говорит Максим Паршин.

с чего всё началось

Минкомсвязь и МВД готовят новый сервис для регистрации автомобилей через портал госуслуг, сообщает газета "Коммерсант". Как рассказал изданию замглавы Минкомсвязи Максим Паршин, услуга будет предоставлена в формате электронного договора купли-продажи.

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