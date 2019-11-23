В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".

с чего всё началось

Группировки многофункциональных роботов, которые способны решать боевые задачи, могут быть созданы в России до 2025 года. С минимальной помощью операторов смогут работать до пяти машин.

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