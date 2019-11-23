Армия и оружие

Мойка78Мойка78В России хотят создать группировки боевых роботов

Группировки многофункциональных роботов, которые способны решать боевые задачи, могут быть созданы в России до 2025 года. С минимальной помощью операторов смогут работать до пяти машин.
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с чего всё началось

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

В России могут появиться группировки многофункциональных роботов, способных решать боевые задачи, рассказал РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе. Технологии взаимодействия роботов в группировке сейчас отрабатываются на экспериментальной платформе "Маркер".
РИА Новостивчера в 19:18

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В России могут появиться группировки боевых роботов

РЕН ТВ03:11

В России создадут группировки боевых роботов к 2025 году

Газета.Ru02:37

Источник: в России хотят создать группировки боевых роботов

РИА Новостивчера в 19:18

Источник: в России могут появиться группировки боевых роботов

RT на русскомвчера в 20:46

СМИ: В России хотят создать группировки боевых роботов

Life.ruвчера в 20:01

В России создадут группировки боевых роботов

URA.Ruвчера в 21:24

Группировки боевых роботов создадут в России

Известиявчера в 19:42
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