Общество
REGNUMМВД утвердило трехзначный код региона для автономеров
Напомним, в феврале 2020 года МВД России предложило ввести трехзначный код для обозначения региона в автомобильных номерах. Это позволит расширить возможные комбинации цифр номера.
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с чего всё началось
Первыми с нововведением столкнутся москвичи: в столице ГИБДД выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799, их емкости, по оценкам экспертов, хватит еще на несколько лет. МВД России утвердило изменения в ведомственный приказ №766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров.Коммерсантъвчера в 14:20
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Общество
Сбербанк назвал популярные схемы мошенничества при онлайн-покупках
Популярными схемами для кражи денег у любителей онлайн-шопинга являются так называемые товары-приманки, "сбой" на сайте объявлений и фейковые службы доставки.
РЕН ТВ вчера в 20:44
Политика
«Млековита» опровергла вымогательство со стороны Россельхознадзора
Председатель правления компании "Млековита" Дариуш Сапиньски официально опроверг информацию о вымогательстве взятки со стороны представителей Россельхознадзора.
Газета.Ru вчера в 13:59
Шоу-бизнес
Дочь Ефремова рассказала о смене пола и отношениях с девушкой
Анна-Мария рассказала, что хочет жениться на своей подруге, переехать в Англию и завести однополую семью.
Sunmag.me вчера в 09:59
Политика
Путин назначил 1 июля датой голосования по поправкам к Конституции
Президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию пройдет 1 июля.
РИА Новости вчера в 15:50
Политика
Правительство подготовило план восстановления экономики России
Москва, 1 июня 2020, 11:26 — REGNUM Правительство РФ подготовило план восстановления экономики страны.
REGNUM вчера в 04:26
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Здоровье
Умер еще один заболевший коронавирусом свердловчанин
Число летальных случаев среди коронавирусных больных в Свердловской области достигло 27, сообщил в воскресенье, 31 мая оперативный штаб региона.
Kursk.com 31 мая в 06:11
Происшествия
Мэра Славгорода обвинили в получении крупной взятки
«Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю предъявлено обвинение главе города Славгорода в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере)», — уточнили в ведомстве.
Известия вчера в 05:22
Происшествия
Судмедэксперты США назвали смерть Джорджа Флойда насильственной
Афроамериканец Джордж Флойд, чья смерть вызвала массовые протесты в США, умер в результате кардиопульмонарного шока (остановка сердца и дыхания).
BFM.ru 00:54
Политика
Сотрудники Facebook отказались работать из-за публикаций Трампа
NYT отмечает, что группа сотрудников компании устроила «виртуальную забастовку», чтобы руководство Facebook ужесточило политику соцсети в отношении постов президента США Дональда Трампа, связанных с беспорядками.
РБК 03:18
Общество
В РФ за сутки выявили 8863 случая заражения коронавирусом
Новые случаи заражения зафиксированы в 84 регионах страны. За сутки умерли 182 человека, выздоровели более 11 тысяч.
REGNUM 03:49
Происшествия
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло на Кубани
Землетрясение, предварительно, магнитудой 3,5 произошло в Крымском районе Краснодарского края, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС России.
ТАСС вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Бывший муж Ирины Горбачевой признался, что изменял ей
Недавно актриса Ирина Горбачева сделала шокирующее признание – она рассталась с мужем из-за его постоянных измен.
Kleo.ru вчера в 10:49
Общество
Роман Абрамович купил самую дорогую виллу Израиля
Lenta.ru вчера в 18:38
Происшествия
Под Хабаровском двое медведей погибли под колесами поезда
Около Хабаровска три медведя попали под поезд, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на министерство природных ресурсов края.
Российская газета 02:57
Финансы
Доллар опустился ниже 69 рублей
Индекс Мосбиржи на открытии торгов (10:00) рос на 0,4%, до 2760,63 пункта, индекс РТС повышался на 0,8%, до 1258,1 пункта.
Коммерсантъ 03:26
Общество
В России умерли более 5 тыс. носителей коронавируса
Москва, 2 июня 2020, 10:55 — REGNUM Число погибших пациентов с коронавирусом в России превысило 5 тыс. человек.
REGNUM 03:55
Политика
Дональд Трамп перенес саммит G7 и позовет на него Владимира Путина
Дату проведения саммита G7 перенесли с конца июня на сентябрь. Такое решение принял американский руководитель Дональд Трамп.
Актуальные Новости 31 мая в 04:41
Авто
Продажи машин в автосалонах Подмосковья выросли в два раза
По словам руководителя отдела продаж «Автомира» Михаила Маракушева, подмосковные дилерские центры на прошлой неделе вдвое увеличили продажи в сравнении с тем же периодом апреля, когда коммуницировать с клиентами можно было только в режиме онлайн.
Автоновости дня 03:22
Наука
«Росатом» изобрел новый метод борьбы с коронавирусом
Lenta.ru вчера в 21:14
Авто
Kia объявила российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, в России стартуют продажи нового компактного купе-кроссовера KIA XCeed.
Автоновости дня вчера в 07:42
Армия и оружие
Украинская ракета «Нептун» поразила сразу две цели
Первая морская цель находилась на расстоянии 85 км от места установки "Нептуна", а вторая — в 110 км. По словам Коростелева, примерно в 10 – 15 км от целей ракеты снизились до пяти метров над уровнем моря и рассчитали оптимальную точку поражения.
Известия 30 мая в 20:24
Футбол
«Бордо» и «Ланс» интересуются Шарлем Каборе
Полузащитник «Динамо» Шарль Каборе может покинуть клуб.
Metaratings 01:59
Шоу-бизнес
Алсу впервые показала маленького сына
Певица Алсу поделилась в Instagram фотографией со своими тремя детьми. Она впервые решилась показать младшего из детей - сына Рафаэля.
Газета.Ru 03:46
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Авторы исследования признают, что они не первые пришли к этому выводу, но отмечают, что им впервые удалось проверить его на «натурном эксперименте», когда представители одной популяции были временно разделены на две группы, одна из которых находилась в условиях сильного стресса и близости к смерти.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Экономика
Убыток «Аэрофлота» увеличился в I квартале до 22,3 млрд рублей
Объем краткосрочных кредитов увеличился в 3,3 раза до 41,5 млрд руб.
Вести.Ru 03:33
Происшествия
В Крыму задержан отец утонувшей шестилетней девочки
В Ленинском районе Крыма задержан отец утонувшей в Северо-Крымском канале шестилетней девочки.
Российская газета вчера в 16:39
Происшествия
В суд направлено дело москвича, распространявшего фейки ради рейтинга
Прокуратура направила в суд дело москвича, который распространял коронавирусные фейки ради накрутки рейтинга.
Российская газета вчера в 06:43
Происшествия
По факту обрушения моста в Заполярье возбуждено уголовное дело
В Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту обрушения пролета железнодорожного моста.
Вести.Ru 03:24