Первыми с нововведением столкнутся москвичи: в столице ГИБДД выдает номера с последними двумя сериями 777 и 799, их емкости, по оценкам экспертов, хватит еще на несколько лет. МВД России утвердило изменения в ведомственный приказ №766 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автономеров.

с чего всё началось

Напомним, в феврале 2020 года МВД России предложило ввести трехзначный код для обозначения региона в автомобильных номерах. Это позволит расширить возможные комбинации цифр номера.

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