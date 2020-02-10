Общество

9111.ru9111.ruВ России появятся новые справки о судимости

В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Соответствующий приказ МВД вступил в силу, пишет РИА Новости. Справки будут выдаваться на бланках нового образца, изготовленных типографским способом.
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Вступил в силу приказ МВД о новых справках о судимости

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Бланки справок о судимости получили дополнительную защиту

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МВД защитит от подделок справки о наличии судимости

Комсомольская правдавчера в 10:42

МВД ввело новые бланки для справок о судимости

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