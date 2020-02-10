В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Соответствующий приказ МВД вступил в силу, пишет РИА Новости. Справки будут выдаваться на бланках нового образца, изготовленных типографским способом.

В России появятся новые справки о судимости

Политика Помощник Зеленского назвал отличие Козака от Суркова Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Киевом, чем помощник главы государства Владислав Сурков.

Общество Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети» В понедельник, 10 февраля, Приволжский окружной военный суд приговорил семерых фигурантов дела «Сети»* к лишению свободы на сроки от шести до 18 лет, передаёт ТАСС.

Политика В Чувашии назначен министр здравоохранения Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.

Шоу-бизнес Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки Российский актер Станислав Садальский на своей странице в Instagram раскрыл секрет того, как на самом деле генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки добилась известности.

Общество Цены на одежду могут вырасти в России из‑за китайского коронавируса РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета "Известия".