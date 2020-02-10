Общество
9111.ruВ России появятся новые справки о судимости
В России начнут выдавать справки нового типа о наличии или отсутствии судимости и уголовном преследовании. Соответствующий приказ МВД вступил в силу, пишет РИА Новости. Справки будут выдаваться на бланках нового образца, изготовленных типографским способом.
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Ученые разгадали 40-летнюю загадку о таинственных космических полях
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Жительница Тулы рассказала о «взорвавшейся» на кухне колбасе
Жительница Тулы Елена Брусенцева рассказала о том, что у нее «взорвалась» колбаса, которую она купила в местном магазине.
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«Почта России» договорилась с iHerb о доставке заказов
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Сети»
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«Оскар» за лучший фильм удостоена картина «Паразиты»
Награду получила картина «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо. Впервые в истории «Оскара» победу празднует фильм не на английском языке.
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Минск начал забор технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ
Белоруссия ведет забор технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов из веток нефтепровода "Дружба", не затрагивая транзит.
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В Чувашии назначен министр здравоохранения
Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля в Чувашии освобождены от должности глава минздрава Владимир Викторов, который работал в статусе вице-премьера, министры юстиции и строительства Наталья Тимофеева и Алексей Грищенко.
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В России начинается эпидемия гриппа и ОРВИ
Превышение эпидемического порога зафиксировано в 37-ми регионах страны.
Происшествия
Супругов обвинили в разглашении секретных данных о госте торжества
Супругов обвиняют в разглашении секретных данных спецслужбам Латвии.
Общество
Депутат Ленобласти предложил переименовать Санкт-Петербург
Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил переименовать Санкт-Петербург в Петербург.
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Садальский раскрыл секрет карьеры Канделаки
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Солдаты 56-й бригады ВСУ перед своей отправкой домой занимались мародерством в селе Пески на линии соприкосновения в пригороде Донецка.
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«Ведомости»: правительство вернулось к идее снизить страховые взносы
Правительство России возобновило дискуссию о снижении страховых взносов для работодателей, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на трёх федеральных чиновников.
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В Сеть утекли данные более 44 тыс. желающих взять кредит россиян
В Сеть попали данные клиентов кредитного брокера «Альфа-Кредит», который собирает заявки на кредиты и помогает выбрать и получить заем в банке.
Общество
Цены на одежду могут вырасти в России из‑за китайского коронавируса
РИАМО – 11 фев. Вспышка коронавируса нового типа в Китае побудила российских производителей товаров легкой промышленности искать новых партнеров за пределами КНР, из-за этого могут вырасти цены на товары, в том числе на одежду, пишет во вторник газета "Известия".
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В семье испанского певца Энрике Иглесиаса и бывшей российской теннисистки и фотомодели Анны Курниковой родился третий ребенок.
Общество
Соловьев прокомментировал видео со смеющейся над льготами телеведущей
Телеведущий ВГТРК Владимир Соловьев прокомментировал инцидент с ведущей программы "Вести Камчатский край", которая засмеялась после слов о повышении выплат льготникам.
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Xiaomi показала, на что способна камера Xiaomi Mi 10
Армия и оружие
Опубликовано видео с испытаний новейшего фрегата «Адмирал Касатонов»
Министерство обороны опубликовало видео испытаний новейшего фрегата "Адмирал Касатонов" в Баренцевом море.
Здоровье
Главный врач БСМП в Улан-Удэ покинул свой пост
Главный врач БСМП Эрдэм Раднаев покидает свой пост. Он руководил больницей с 2015 года.
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Полицейские устроили погоню за пьяным водителем на Дворцовой площади
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В России разработали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Российский концерн «РТИ» создал демонстрационный образец двухдиапазонного досмотрового комплекса, предназначенного для скрытой проверки людей.
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США обеспокоены маневрами двух российских спутников
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