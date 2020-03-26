Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
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с чего всё началось

В четырех регионах РФ создали группировки войск для борьбы с коронавирусом

Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.
Интерфаксвчера в 14:14

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Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск

Комсомольская правдавчера в 16:48

В России сформированы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвывчера в 15:31

В четырёх регионах России созданы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Говорит Москвавчера в 14:53

Четыре противовирусные группировки войск появились в Центральной России

News.ruвчера в 14:57

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 14:56

В четырех областях РФ военные создали группировки для борьбы с COVID-19

REGNUMвчера в 14:54

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Lenta.ruвчера в 15:17
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Финансы

Экономист: Предложения Путина — прямое стимулирование вывода денег из банков

Новый налог на доходы по вкладам повлияет на вывод денег из банков, а дефицит бюджета из-за выхода из ОПЕК+ будет погашен за счет населения, считает профессор Василий Солодков, возглавляющий банковский институт ВШЭ.
Росбалт вчера в 23:59
Футбол

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Один из футболистов «Жироны» заразился коронавирусом, говорится в сообщении ФК.
ProstoProSport вчера в 23:11
Общество

Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днём

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на 22 апреля общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.
RT на русском 01:40
Здоровье

Россия готовится к развитию коронавируса по типу ядерной реакции

Врач отметил, что впереди - "взрывное" развитие по типу ядерной реакции.
Газета.Ru 01:25
Происшествия

В районе крушения Су-27 зафиксировали сигнал радиобуя

Известия 00:27
Общество

Выплаты россиянам по больничным увеличат с апреля

Как указали в ведомстве, идея установить минимальную планку для расчета оплаты больничных листов не ниже минимального размера оплаты труда позволит защитить права граждан с невысокой зарплатой или небольшим стажем работы.
Lenta.ru вчера в 21:38
Общество

Россия с 27 марта прекратит все авиасообщение с другими странами

Правительство поручило с 27 марта отменить все регулярное и чартерное сообщение с другими странами, кроме рейсов, выделенных для возвращения россиян, перечень поручений опубликован на сайте правительства.
Ведомости 01:25
Общество

Путин предложил ввести каникулы по потребительским кредитам и ипотеке

Президент России Владимир Путин предложил установить каникулы по потребительским и ипотечным кредитам.
Область 45 вчера в 10:10
Общество

Навка сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка в Instagram сравнила ситуацию с коронавирусом в России и США.
Lenta.ru 00:51
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском вчера в 08:19
Общество

В Турции число зараженных коронавирусом выросло до 2433

Количество выявленных зараженных коронавирусом в Турции возросло за сутки до 2433, число умерших до 59, сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
РИА Новости вчера в 17:01
Общество

Во Владивосток не пустили круизный лайнер

Управлением Роспотребнадзора по Приморью отказало круизному лайнеру Costa Neoromantica с экипажем в 478 человек зайти во Владивосток для пополнения запасов, смены экипажа и ожидания следующего рейсового задания, пишет ТАСС.
REGNUM 00:41
Экономика

Россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

Пандемия коронавируса все чаще становится предлогом для россиян, чтобы попросить отсрочку по кредитам.
Lenta.ru вчера в 23:56
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 24 марта в 03:25
Здоровье

Стало известно, когда носители коронавируса наиболее опасны

Гонконгские микробиологи заявили, что носители коронавируса наиболее опасны для окружающих в первую неделю после заражения, это проясняет, почему болезнь быстро распространяется.
РЕН ТВ 00:14
Общество

Путин подписал указ об объявлении в России нерабочей недели

Российский лидер Владимир Путин подписал указ об объявлении в России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля.
RT на русском вчера в 12:29
Шоу-бизнес

Умерла народная актриса Инна Макарова

Советская актриса ушла из жизни на 94-м году жизни. Не стало известной народной артистки СССР Инны Макаровой.
Neva.Today вчера в 08:10
Происшествия

Найден первый зараженный коронавирусом

Позже выяснилось, что она стала первым человеком с подтвержденным случаем заражения коронавирусом на рынке «Хунань».
Lenta.ru вчера в 23:03
Игры

Стратегия Endless Legend до 30 марта стала бесплатной в Steam

Amplitude Studios решила сделать дармовые выходные в стратегии Endless Legend. Пользователи могут поиграть в проект до 30 марта.
OAnews вчера в 13:14
Общество

Правительство РФ с 27 марта переводит сотрудников на удаленную работу

Москва, 26 марта 2020, 08:31 — REGNUM Сотрудники, работающие в аппарате правительства России с 27 марта 2020 года, переводятся на удаленную работу.
REGNUM 01:31
Общество

В Москве скончались два пациента с коронавирусом

«В Москве скончались два пожилых пациента с положительным тестом на коронавирус», — говорится в заявлении.
RT на русском вчера в 12:24
Общество

Путин рассказал о невозможности остановить проникновение коронавируса

Россия не может полностью заблокировать проникновение коронавируса в страну из-за соседних государств, охваченных эпидемией, заявил президент Владимир Путина в обращении к населению.
РИА Новости вчера в 15:56
Происшествия

В Чите лишили прав мать проживавших в заброшенном доме четырёх детей

RT на русском 00:51
Общество

Госдума рассмотрит усиление ответственности за нарушение карантина

В Госдуму внесен проект закона об усилении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета палаты по госстроительству.
Радио Sputnik вчера в 04:15
Авто

АвтоВАЗ модернизирует производство

«АвтоВАЗ» рассказал о модернизации производства, проведенной на своих мощностях в 2019 году.
Автоновости дня вчера в 07:22
Технологии

«Яндекс.Такси» добавило в приложение возможность доставки готовой еды

В приложении «Яндекс.Такси» появилась возможность доставки готовой еды, сообщил представитель компании.
Коммерсантъ 24 марта в 06:54
Здоровье

Власти Москвы утвердили алгоритм лечения пациентов с коронавирусом

Как говорится в сообщении департамента здравоохранения, при домашнем лечении пациенту будет назначен прием Лопинавира и Рит-навира, обильное питье и жаропонижающие.
Эхо Москвы 24 марта в 22:06
Общество

Собянин ввел в Москве новые ограничения из-за коронавируса

В Москве появились новые ограничения из-за коронавируса.
Lenta.ru вчера в 07:28
Политика

Радий Хабиров дал важное поручение МФЦ в связи с коронавирусом

Руководитель республики дал важное поручение руководству МФЦ.
Общественная электронная газета 01:19
Здоровье

Глава ВОЗ призвал все страны не ограничиваться самоизоляцией граждан

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус на брифинге для журналистов в Женеве заявил, что сама по себе самоизоляция граждан и ограничение на передвижение не помогут окончательно ликвидировать пандемию коронавируса.
РБК вчера в 18:30
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