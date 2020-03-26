Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

с чего всё началось

Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

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