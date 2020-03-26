Коронавирус
Lenta.ruВ России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
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с чего всё началось
Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.Интерфаксвчера в 14:14
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Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск
Комсомольская правдавчера в 16:48
В четырёх регионах России созданы группировки войск для борьбы с коронавирусом
Говорит Москвавчера в 14:53
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