Коронавирус
Lenta.ruВ России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
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Минобороны: В России для борьбы с коронавирусом создали специализированные группировки войск
Комсомольская правда16:48
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