Коронавирус
Lenta.ruВ России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом
Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
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Экономика
Торговые центры предупредили о дефолте
Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Экономика
Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам
Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
Технологии
В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов
Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Политика
Владимир Путин перенес голосование по поправкам
Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Общество
В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса
В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
Общество
В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом
Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
Футбол
СМИ: «Енисей» назначил командную тренировку, несмотря на запрет властей
В «Енисее» руководство сообщило футболистам о проведении тренировки 26 марта, хотя спортивные объекты края закрыты со вторника.
Игры
Оригинальная Bright Memory выйдет из раннего доступа 26 марта
Создатели слэшер-шутера Bright Memory объявили, что завтра, 26 марта, проект выйдет из раннего доступа.
Единоборства
Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок
24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Спорт
Непомнящий стал лидером турнира претендентов
В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Футбол
Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича
Здоровье
Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу
Общество
Льва Лещенко перевели в реанимацию
Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Общество
Умерли два пожилых москвича с коронавирусом
Здоровье
Вернуть все назад: Роспотребнадзор все-таки разрешил петербуржцам лечиться
По сути и сегодня система добровольного медицинского страхования построена по принципу, о котором идет речь в постановлении главного санитарного врача: пациент обращается за помощью в страховую компанию, когда нуждается либо в экстренной, либо в неотложной помощи — при обострении хронического заболевания, при впервые возникшем заболевании или травме и так далее.
Общество
В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Происшествия
Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку
Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Происшествия
Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве
Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Политика
Польское СМИ рассказало об ударе российских Ил-76 по авторитету НАТО
Прибывшие в Италию с гуманитарным грузом российские Ил-76 наносят мощный удар по авторитету НАТО и ЕС, сообщило польское издание Onet.
Армия и оружие
Военным США запретили выезжать за границу
Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Культура
Умер актер дубляжа Сергей Смирнов
Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Здоровье
В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому
Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Экономика
Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей
Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Политика
Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции
Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
Политика
Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17
Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
Происшествия
Главный инфекционист Ставрополья уволена
Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Происшествия
Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск
Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.
Происшествия
В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет
Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.