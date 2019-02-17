Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruВ России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Минобороны объявило о создании группировок для борьбы с коронавирусом

РБК14:56

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Lenta.ru15:17

В четырех регионах ЗВО начали создание группировок по реагированию на коронавирус

Взгляд.ру14:21

В четырёх регионах России созданы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Говорит Москва14:53

В России сформированы группировки войск для борьбы с коронавирусом

Эхо Москвы15:31

В четырех областях РФ военные создали группировки для борьбы с COVID-19

REGNUM14:54

Четыре противовирусные группировки войск появились в Центральной России

News.ru14:57
Показать все источники
Автоматически обработано 7114 источников, обновлено в 16:45, Ашберн
Экономика

Торговые центры предупредили о дефолте

Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.
Коммерсантъ вчера в 11:19
Экономика

Путин предложил ввести налог на проценты по банковским вкладам

Президент Владимир Путин в обращении к россиянам из-за ситуации с коронавирусом предложил ввести налог на доходы физических лиц со стандартной ставкой в 13 процентов на доходы по вкладам и ценным бумагам.
РИА Новости 11:20
Технологии

В Лаборатории Касперского назвали способы дезинфекции смартфонов

Справиться с вирусом на поверхности смартфона может не только этиловый и изопропиловый спирт, но и обычная перекись водорода и гипохлорит натрия.
Astera 12:24
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ 16:17
Общество

Минобороны сообщило о падении в Черное море Су-27

BFM.ru 15:37
Общество

В Китае зафиксирована первая смерть от нового вируса

В Китае в провинции Юньнань умер первый человек от нового смертельного вируса — хантавируса.
ToDay News Ufa 01:02
Общество

В 20 регионах России подтвердились новые заражения коронавирусом

Москва, 25 марта 2020, 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах.
REGNUM 05:33
Футбол

СМИ: «Енисей» назначил командную тренировку, несмотря на запрет властей

В «Енисее» руководство сообщило футболистам о проведении тренировки 26 марта, хотя спортивные объекты края закрыты со вторника.
Матч ТВ 15:25
Игры

Оригинальная Bright Memory выйдет из раннего доступа 26 марта

Создатели слэшер-шутера Bright Memory объявили, что завтра, 26 марта, проект выйдет из раннего доступа.
Игромания.ру 06:01
Единоборства

Александр Емельяненко вызвал Шлеменко на боксерский поединок

24 марта российский боец MMA Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в Instagram видеообращение, в котором вызвал на бой экс-чемпиона Bellator в средней весовой категории Александра Шлеменко.
Лезги газет 02:26
Спорт

Непомнящий стал лидером турнира претендентов

В единственной результативной партии дня россиянин Ян Непомнящий обыграл китайца Ван Хао и стал единоличным лидером гонки.
Спорт-Экспресс 22 марта в 12:16
Футбол

Модрич порекомендовал «Реалу» купить Влашича

ProstoProSport 15:09
Здоровье

Главврач предложил Путину готовиться к двум сценариям по вирусу

РИА Новости вчера в 10:21
Общество

Льва Лещенко перевели в реанимацию

Народный артист России Лев Лещенко, у которого ранее было диагностировано воспаление легких, переведен в реанимацию.
Российская газета 15:11
Общество

Умерли два пожилых москвича с коронавирусом

Газета.Ru 14:04
Здоровье

Вернуть все назад: Роспотребнадзор все-таки разрешил петербуржцам лечиться

По сути и сегодня система добровольного медицинского страхования построена по принципу, о котором идет речь в постановлении главного санитарного врача: пациент обращается за помощью в страховую компанию, когда нуждается либо в экстренной, либо в неотложной помощи — при обострении хронического заболевания, при впервые возникшем заболевании или травме и так далее.
Доктор Питер 13:59
Общество

В Москве могут закрыть парки и торговые центры в нерабочую неделю

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве могут ввести новые ограничительные меры на время нерабочей недели в рамках борьбы с распространением коронавируса.
Газета.Ru 13:32
Происшествия

Начальника отдела ГИБДД Новочеркасска задержали за взятку

Начальник отдела ГИБДД по городу Новочеркасску Ростовской области задержан по подозрению в получении взятки.
Российская газета 07:35
Происшествия

Экс-глава МИД Украины Кожара задержан по подозрению в убийстве

Бывший глава министерства иностранных дел Украины Леонид Кожара задержан по подозрению в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.
Газета.Ru 08:45
Политика

Польское СМИ рассказало об ударе российских Ил-76 по авторитету НАТО

Прибывшие в Италию с гуманитарным грузом российские Ил-76 наносят мощный удар по авторитету НАТО и ЕС, сообщило польское издание Onet.
РИА Новости 13:48
Армия и оружие

Военным США запретили выезжать за границу

Министр обороны США Марк Эспер запретил американским военнослужащим выезжать за границу из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 15:59
Культура

Умер актер дубляжа Сергей Смирнов

Актер Сергей Смирнов, голосом которого говорили в дубляже главные герои фильмов «Человек-Паук» и «50 оттенков серого», скончался на 38-м году жизни.
Известия 16:00
Здоровье

В Москве разрешили лечение пациентов с коронавирусом на дому

Департамент здравоохранения Москвы разрешил лечение пациентов, у которых диагностирован новый коронавирус, на дому при легком течении заболевания.
Известия вчера в 16:37
Культура

Вышел тизер сериала «Солнечные противоположности» от автора «Рика и Морти»

Афиша Daily 13:00
Экономика

Сбербанк введет комиссию за переводы сверх 50 тысяч рублей

Сбербанк планирует обновить систему финансовых транзакций внутри банка — все переводы между физическими лицами в размере свыше 50 тысяч рублей в месяц будут облагаться комиссией, передает ТАСС.
Lenta.ru 11:46
Политика

Шойгу рассказал о деятельности прозападной оппозиции

Глава российского Министерства обороны Сергей Шойгу заявил, что представители прозападной оппозиции пытаются проникать на российские военные объекты, в связи с чем призвал отрегулировать законодательство в данной сфере.
RT на русском 08:19
Политика

Гаагский суд потребовал спутниковые снимки пуска ракеты по МН17

Ранее NEWS.ru сообщал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Австралии в связи с началом суда по делу о крушении рейса MH17.
News.ru 23 марта в 18:26
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru 23 марта в 12:50
Происшествия

Бывший замглавы Росрыболовства объявлен в международный розыск

Бывший заместитель главы Росрыболовства Александр Тугушев, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере, объявлен в международный розыск.
Национальная служба новостей 14:40
Происшествия

В Краснодарском крае разбился военный учебно-тренировочный самолет

Пилот погиб при падении самолета. Самолет совершил взлет с аэродрома в Тихорецке, им управлял курсант последнего курса КВВАУЛ.
Коммерсантъ 11:24
Как работают Яндекс.Новости?
Главное