Проверка готовности армии к борьбе с коронавирусом Ранее сообщалось, что в период с 25 по 28 марта в соответствии с решением Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РФ проходит проверка органов военного управления, соединений, воинских частей Западного и Центрального военных округов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, войск радиационной, химической и бактериологической защиты, инженерных войск и организаций медицинского обеспечения центрального подчинения к решению задач по локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с возникновением угрозы массового заражения и распространения вирусных инфекций.

с чего всё началось

Уточняется, что группировки необходимых сил и средств будут созданы в четырех регионах Западного военного округа. Ранее, 18 и 19 марта, Минобороны России провело специальные военные учения по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории страны.

В России появятся военные группировки для борьбы с коронавирусом

Политика ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные о важности для россиян конкретных поправок, планируемых к внесению в Конституцию РФ.

Музыка Клип Little Big набрал более 45 миллионов просмотров Видео на композицию Uno отечественного коллектива Little Big, с которой группа должна была представлять Россию на отмененном "Евровидении" этого года, менее чем за две недели только на официальном YouTube-канале смотра набрал свыше 45 миллионов просмотров.

Финансы Рубль ускорил падение на фоне обращения Путина Курс рубля на Московской бирже продолжил снижение на фоне выступления Владимира Путина в эфире федеральных телеканалов.

Экономика Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.

Игры Состоялся релиз игры Half-Life: Alyx Сегодня, 23 марта состоялся релиз игры Half-Life: Alyx, в основу которой легла технология виртуальной реальности.

Футбол «Зенит» представил сборную из самых результативных футболистов Самые результативные игроки в истории «Зенита» на своих позициях 💙🔝 pic.twitter.com/5TyZssoVRN — ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) March 25, 2020 Накануне «Зенит» показал пятерку лучших голов команды, забитых головой в текущем сезоне.

Общество Путин объявил следующую неделю нерабочей для россиян В связи со складывающейся ситуацией с распространением коронавирусной инфекцией президент России Владимир Путин объявил следующую неделю для всех россиян нерабочей.

Общество Миф о связи коронавируса с климатом развеян Итальянские учёные Римского университета III, Университета Кьети-Пескара и Миланского университета Бикокка провели ряд исследований, которые доказали, что между климатическими условиями в городе Ухань и регионах Италии нет никакой связи, а значит коронавирус не восприимчив к погоде.

Экономика Богатейший человек Европы за день заработал 11 миллиардов долларов Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно, которого называют богатейшим человеком Европы, за день заработал 11,3 миллиарда долларов на росте мировых финансовых рынков.

Общество Гуцериев предложил использовать свои отели для борьбы с пандемией Российский бизнесмен и основной владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев предложил московским властям использовать принадлежащие его компании отели для борьбы с пандемией коронавируса.

Кино Скончался сценарист Илья Рубинштейн Сценарист, писатель и режиссер Илья Рубинштейн скончался в Москве в возрасте 57 лет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление матери умершего.

Политика На Украине заявили об угрозе резкого роста смертей от коронавируса Киев, 26 марта 2020, 01:58 — REGNUM Украина может столкнуться с резким увеличением летальных случаев от нового коронавируса, заявил украинский министр здравоохранения Илья Емец, 25 марта сообщается на сайте ведомства.

Общество Семья сообщила о смерти экс-агента ФБР Левинсона в Иране Семья отставного агента ФБР Роберта Левинсона заявила в среду, что представители правительства США пришли к выводу, что он умер, находясь под стражей в Иране.

Экономика Торговые центры предупредили о дефолте Девелоперы могут не выплатить банкам около 1 трлн рублей Снижение трафика в торговых центрах на фоне распространения коронавирусной инфекции грозит дефолтом владельцам объектов, долг которых перед банками оценивается в 1 трлн руб. Они уже попросили премьера Михаила Мишустина субсидировать процентные ставки по займам и отсрочить выплату налогов.