Коронавирус
9111.ruВ России правительство готовит послабления для бизнеса
В связи с распространением коронавирусной инфекции правительство России подготовило ряд послаблений для бизнеса. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на специалистов. В частности, бизнесу могут разрешить работать без лицензии после истечения срока ее действия.
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с чего всё началось
Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.Интерфаксвчера в 15:31
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