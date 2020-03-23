Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России правительство готовит послабления для бизнеса

В связи с распространением коронавирусной инфекции правительство России подготовило ряд послаблений для бизнеса. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на специалистов. В частности, бизнесу могут разрешить работать без лицензии после истечения срока ее действия.
Читать в источнике
Комментировать44
с чего всё началось

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфаксвчера в 15:31

Подробнее о событии

СМИ узнали о послаблениях бизнесу, которые российские власти готовят из-за коронавируса

Znak.comвчера в 22:13

Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ruвчера в 21:30

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Газета.Ruвчера в 15:44

Производителям алкоголя и атомщикам предложат право работать без лицензии

РБКвчера в 19:58

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

REGNUMвчера в 20:39

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 15:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7113 источников, обновлено в 12:00, Ашберн
Авто

Новый Nissan X-Trail замечен на тестах

Автоновости дня 08:00
Здоровье

Отработать итальянский сценарий эпидемии призвал главврач в Коммунарке

Главный врач больницы №40 Денис Проценко призвал властей подготовиться к худшему сценарию с коронавирусом на примере Италии.
Live24 10:55
Общество

Лев Лещенко с супругой госпитализированы с подозрением на коронавирус

Отмечается, что артист и его жена попали в больницу несколько дней назад после того, как Лещенко вызвал на дом скорую помощь.
Lenta.ru 08:37
Общество

Правительство поручило регионам закрыть кинотеатры и ночные клубы

Российское правительство поручило регионам закрыть ночные клубы, развлекательные центры и кинотеатры, а также запретить курение кальянов в ресторанах и кафе.
Ведомости 11:40
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Общество

Индия закрывает границы на три недели из-за коронавируса

Премьер Индии Нарендра Моди объявил о закрытии страны на три недели из-за коронавируса, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 11:28
Общество

В России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки зарегистрировали 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Газета.Ru 09:27
Общество

Кардиолог Пабло Канепа перечислил опасные для здоровья сердца продукты

Кардиолог Пабло Канепа из Испании перечислил продукты, которые ухудшают работу сердца.
Pravda.Ru 03:25
Общество

На острове Пасхи выявили первый случай заражения коронавирусом

На чилийском острове Пасхи, самом удаленном в мире, выявили первый случай заражения коронавирусом.
Телеканал Санкт-Петербург 11:28
Общество

Тест Меркель на коронавирус оказался отрицательным

Канцлер Германии Ангела Меркель сдала анализы на коронавирус COVID-19, первый результат отрицательный, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт.
Интерфакс вчера в 11:47
Авто

Geely представил большой семиместный кроссовер

Китайская компания Geely представила новый семиместный кроссовер HaoYue.
Автоновости дня вчера в 05:14
Экономика

ФРС США объявила о неограниченных мерах поддержки экономики

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая роль финансового регулятора страны, объявила, что будет в неограниченных количествах скупать гособлигации и бумаги, выпущенные ипотечными агентствами, в зависимости от потребностей экономики.
Forbes вчера в 10:57
Происшествия

Польша экстрадировала в Россию совладельца «Зимней вишни»

РИА Новости 08:35
Политика

Поправку о доступности медобслуживания россияне признали самой важной

Самой важной оказалась поправка относительно доступности и качества медобслуживания (95%).
Газета.Ru 05:16
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Политика

Способное достроить «Северный поток-2» судно отправилось в ЮАР

Lenta.ru 09:11
Общество

Мэр Кунгура подал в отставку из-за отпуска в ОАЭ во время пандемии

В соцсетях ранее появилась информация, что поездка Гордеева вызвала недовольство главы Пермского края Дмитрия Махонина.
Телеканал 360° 08:29
Политика

Песков попросил уничтожить свой телефон после визита в Коммунарку

Москва, 24 марта 2020, 16:55 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил сотрудников больницы в Коммунарке уничтожить телефон, на который снимали российского президента Владимира Путина во время его визита в медицинское учреждение.
REGNUM 09:55
Общество

В ВОЗ предсказали превращение США в эпицентр пандемии коронавируса

Спикер Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис предположила, что США могут превратиться в новый очаг пандемии коронавируса.
РИА Новости 10:34
Энергетика

Названо преимущество России в нефтяном противостоянии

Эксперт назвал главную цель нефтяной борьбы России и Саудовской Аравии В то же время Саудовская Аравия может сама сильно пострадать из-за демпинга, так как при ценах ниже 80 долларов за баррель королевство не сможет преодолеть дефицит в бюджете.
Национальная служба новостей 11:27
Происшествия

Главный инфекционист Ставрополья уволена

Главный внештатный инфекционист Ставрополья Ирина Санникова потеряла свою должность. Ранее в отношении специалиста возбудили уголовное дело.
Вести.Ru вчера в 12:50
Политика

Опубликованы кадры замены флага ЕС на российский триколор в Италии

Итальянец Фредерико Кане поблагодарил Россию за помощь стране в борьбе с коронавирусом.
Известия 07:50
Общество

В Минздраве назвали сроки снижения активности коронавируса

Активность распространения коронавируса резко снизится в апреле-мае.
РБК вчера в 08:26
Здоровье

В Петербурге запретили плановую госпитализацию и прием в поликлиниках

«Запрет на плановую госпитализацию в медицинские организации стационарного типа; на посещение пациентами амбулаторных медицинских организаций в плановом порядке; на плановую диспансеризацию населения; на плановую вакцинацию детского и взрослого населения», — сказано в документе.
Телеканал 360° 11:40
Экономика

Российские ТЦ попросили помощи у правительства на фоне пандемии

Российский совет торговых центров (РСТЦ) направил письмо (есть в редакции) премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку торговым центрам.
РБК 11:04
Происшествия

В Йошкар-Оле нашли похищенную из роддома девочку

Найдена новорожденная девочка, которая была похищена из перинатального центра в Йошкар-Оле (Республика Марий Эл).
Интерфакс 02:11
Общество

МИД сообщит о странах, которые хотят ограничить воздушные перевозки

Оперативный штаб поручил МИД представить в Минтранс и Росавиацию информацию о странах, которые в ближайшее время планируют ограничить воздушные перевозки, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 11:49
Общество

Названа еще одна причина высокой смертности в Италии от коронавируса

Озвучена очередная причина огромной смертности от коронавируса в Италии. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:54
Культура

Соловьев оценил сравнение с Сигалом на КВН

Evo-rus.com 10:45
Общество

Необычный погодный антициклон ожидается в России

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил о мощном антициклоне над территорией европейской части России.
Политика Сегодня 22 марта в 22:45
Как работают Яндекс.Новости?
Пандемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное