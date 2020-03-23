Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.

с чего всё началось

В связи с распространением коронавирусной инфекции правительство России подготовило ряд послаблений для бизнеса. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на специалистов. В частности, бизнесу могут разрешить работать без лицензии после истечения срока ее действия.

В России правительство готовит послабления для бизнеса

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