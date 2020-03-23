Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России правительство готовит послабления для бизнеса

В связи с распространением коронавирусной инфекции правительство России подготовило ряд послаблений для бизнеса. Об этом пишет ИА Regnum со ссылкой на специалистов. В частности, бизнесу могут разрешить работать без лицензии после истечения срока ее действия.
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с чего всё началось

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Российские власти готовят ряд новых регуляторных послаблений, призванных помочь борьбе с распространением коронавируса и последствиями пандемии для экономики. В частности, компании ряда отраслей могут получить возможность продолжать деятельность даже после истечения срока действия лицензии.
Интерфаксвчера в 15:31

Подробнее о событии

СМИ узнали о послаблениях бизнесу, которые российские власти готовят из-за коронавируса

Znak.comвчера в 22:13

Некоторым российским компаниям разрешат полгода работать без лицензий

URA.Ruвчера в 21:30

Власти РФ подготовили новые регуляторные послабления из-за COVID-19

Интерфаксвчера в 15:31

Производителям алкоголя и атомщикам предложат право работать без лицензии

РБКвчера в 19:58

Россия готовит регуляторные послабления для бизнеса из-за коронавируса

Известиявчера в 16:45

Некоторые российские компании смогут полгода работать без лицензии

Газета.Ruвчера в 15:44

В правительстве России готовят послабления для бизнеса

REGNUMвчера в 20:39
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Происшествия

Польша выдала России совладельца «Зимней вишни»

Спецконвой доставил в Россию из Польши Вячеслава Вишневского, совладельца кемеровского торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня», при пожаре которого в марте 2018 погибло 60 человек, в том числе 37 детей.
РБК 09:26
Общество

В Петербурге с 26 марта закроют все фитнес-центры

Правительство Санкт-Петербурга из-за угрозы распространения нового коронавируса решило запретить горожанам доступ в фитнес-центры и ввести запрет на проведение занятий в других физкультурно-спортивных организациях.
ТАСС 08:22
Авто

Выявлены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

Автомобильные эксперты рассказали, можно ли заправлять 92-й бензин вместо 95-го. Об этом сообщает интернет-издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 22 марта в 15:45
Общество

Собянин заявил, что реальной картины по коронавирусу в регионах нет

Мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что реальной картины по распространению коронавируса по российским регионам нет, и заявил, что просил бы дать поручение руководителю президентской администрации Антону Вайно обеспечить контроль ситуации.
РИА Новости 07:52
Общество

Сбербанк отказался ограничивать снятие наличных в банкоматах

Сбербанк не намерен ограничивать снятие наличных средств в своих банкоматах после соответствующей рекомендации Центробанка.
Компания 09:06
Экономика

Qiwi планирует закрыть Рокетбанк

Сервис быстрых платежей Qiwi не смог найти желающих купить Рокетбанк и решил закрыть проект, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление компании.
Газета.Ru 09:57
Политика

ВЦИОМ опубликовал рейтинг поправок к Конституции среди россиян

«В топ-5 наиважнейших поправок к Конституции попали контроль за медицинским обслуживанием, обязательная социальная поддержка детей, защита уникальной природы страны и гарантия социальных и пенсионных индексируемых выплат», — говорится в сообщении.
RT на русском 09:56
Политика

Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке

Президент Владимир Путин во вторник, 24 марта, приехал в больницу для зараженных коронавирусом COVID-19 в подмосковной Коммунарке.
Коммерсантъ 09:44
Шоу-бизнес

Лолита Милявская призналась в наркозависимости

Знаменитая российская певица Лолита Милявская, у которой до некоторого времени наблюдалось множество проблем, связанных с разводом с ее последним мужем, после которого она чувствует себя, в общем-то, довольно неплохо, решила откровенно рассказать о том, насколько была зависима от наркотиков в былые времена.
Bimru.ru вчера в 07:22
Общество

Гречка и пельмени вошли в топ-10 «кризисных» товаров

Продажи гречки выросли на 66% к аналогичному периоду 2019 года, риса — на 64%, сахара — на 56%.
Коммерсантъ 05:53
Общество

Лев Лещенко лег в больницу в Коммунарке с подозрением на коронавирус

Народный артист РСФСР Лев Лещенко с супругой госпитализированы в медицинский центр в московском поселке Коммунарка.
Интерфакс 09:10
Финансы

Несколько российских банков повысили ставки по ипотеке

Часть российских банков уже повысили ставки по ипотеке и вкладам, другие кредитные организации заняли выжидательную позицию.
РБК 02:21
Общество

Пожилых москвичей обязали соблюдать режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса призвал жителей столицы старше 65 лет не покидать дома с 26 марта по 14 апреля.
Газета.Ru вчера в 04:53
Происшествия

В Йошкар-Оле уволили главврача роддома, откуда похитили младенца

Главный врач перинатального центра в Йошкар-Оле, откуда накануне украли новорожденную девочку, уволен, министру здравоохранения региона объявлен выговор, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы Марий Эл.
РИА Новости 08:52
Происшествия

ГИБДД снимет с регистрации автомобили умерших владельцев

Если регистрация автомобиля прекращена, то водителя оштрафуют, с машины снимут номера и отправят на штрафстоянку.
Говорит Москва вчера в 14:43
Здоровье

В Крыму подтвердили шесть новых случаев заражения коронавирусом

Новые шесть случаев коронавирусной инфекции зафиксированы в Крыму, все случаи – завозные, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
РИА Новости 08:17
Футбол

В РФС проверили пост Дзюбы в Instagram на расизм

Офицер Российского футбольного союза по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин рассказал об итогах рассмотрения публикации в соцсетях форварда петербургского «Зенита» Артёма Дзюбы, который сравнил себя и четырёх одноклубников с персонажами советского мультфильма «Обезьянки».
RT на русском 07:06
Энергетика

Нефть марки Brent дорожает более чем на 5%

Мировые цены на нефть ускоряют темпы роста, нефть марки Brent дорожает более чем на 5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 05:33
Политика

В Италию прибыл четырнадцатый российский военный самолет

Газета.Ru вчера в 18:27
Политика

Путин примет участие в экстренном саммите G20

"26 марта с.г. президент Российской Федерации Путин примет участие в экстренном саммите Группы двадцати, который пройдет в формате видеоконференции и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику", - отметили в Кремле.
ТАСС 09:32
Шоу-бизнес

Петросян прокомментировал сообщения о рождении ребенка

Москва 24 00:33
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» двух пассажирских самолетов

Неизвестные сообщили о "минировании" двух пассажирских самолетов, следовавших из Москвы в Екатеринбург и Тюмень, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости вчера в 12:29
Общество

Доктор Комаровский назвал необходимые лекарства на время пандемии

Среди лекарств, необходимых в период эпидемий, Комаровский назвал жаропонижающие препараты, в частности парацетамол.
РИА Новости 09:06
Политика

МИД ответил на обвинения США в использовании «энергетического оружия»

Москва считает инсинуациями утверждения США о "российском энергетическом оружии", заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков.
РИА Новости 21 марта в 08:00
Спорт

Токио и МОК договорились отложить Олимпиаду на 2021 год

BFM.ru 08:50
Общество

В Гидрометцентре дали прогноз погоды на весну и лето в России

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд дал оптимистический прогноз на весну и лето.
ФАН вчера в 23:07
Общество

Первый случай заражения коронавирусом выявили на острове Пасхи

Первый случай заражения коронавирусом выявлен на чилийском острове Пасхи, также известном как Рапа-Нуи, сообщают местные власти.
РИА Новости 10:19
Технологии

«Мойофис» увеличил выручку в пять раз по итогам 2019 года

Выручка компании увеличилась в 5,2 раза и достигла 773,5 млн рублей (рост на 621 млн рублей к 2018 году).
CNews 07:13
Происшествия

Суд отправил убийцу ребенка в Нарьян-Маре на принудительное лечение

Суд Ненецкого округа постановил освободить от уголовной ответственности Дениса Поздеева, убившего 6-летнего ребенка в детском саду Нарьян-Мара, и направить его на принудительное лечение, сообщается на сайте окружного суда Ненецкого округа.
РИА Новости 07:18
Общество

Студента Университета гражданской авиации отчислили за комментарии о коррупции вуза

Студента петербургского Университета гражданской авиации Степана Деркача отчислили из вуза комментарии "ВКонтакте", в которых он указывал на то, что, по его мнению, в стенах учебного заведения имеется коррупция, пишет "Фонтанка" .
ЗакC.Ру 06:56
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