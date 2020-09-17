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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году

Подчеркивается, что увеличение призвано компенсировать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
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Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20%

Известиявчера в 04:05
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

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Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

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РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49

Расшифровка ДНК показала, что викинги были не такими, как мы привыкли

Секвенирование ДНК останков, состоящих из костей мужчин, женщин, детей и младенцев, позволяет предположить, что как до, так и во время эпохи викингов в Скандинавские родословные из Азии, Южной Европы и Британских островов проникал широкий спектр чужеродных генетических примесей.
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РФ не выдаст диспетчеров, обвиненных Польшей в крушении под Смоленском

Возможное требование Польши о выдаче российских диспетчеров по делу о крушении польского президентского самолета под Смоленском нереализуемо, поскольку Россия не выдает за рубеж своих граждан, заявил "Интерфаксу" в четверг источник, знакомый с ситуацией.
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Как передает РИА Новости, министр обороны РФ Сергей Шойгу отметил, что в ходе ежегодных стратегических учений проверяется не только боеготовность всех подразделений Вооруженных сил РФ, но и готовность органов гражданской власти к действиям в военное время.
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Ведомостивчера в 07:26
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Задержан директор центра подготовки сборных команд России Кравцов

Директор центра подготовки сборных команд России Александр Кравцов задержан в рамках расследования уголовного дела о растрате в особо крупном размере, сообщила РИА Новости член московской Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева.
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