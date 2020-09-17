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Evo-rus.com
Evo-rus.com

В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году

Подчеркивается, что увеличение призвано компенсировать бюджетные расходы на борьбу с коронавирусной инфекцией.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

За минувшие 24 часа в Алтайском крае еще у 64 человек подтвержден диагноз «коронавирус», переболел — 31 пациент, зарегистрировано 5 летальных исходов среди носителей COVID-19, причиной смерти четырех пациентов стал непосредственно коронавирус и вызванные им осложнения.
Пять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки
Kursk.com03:59
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Мурашко назвал способ избежать второй волны SARS-CoV-2

Москва, 17 сентября 2020, 11:33 — REGNUM Соблюдение мер эпидемиологической безопасности каждым жителем России является главным фактором развития дальнейшей ситуации с коронавирусной инфекцией в стране, включая возможность второй волны пандемии.
REGNUM04:33
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Миссия «Венера-Д» включена в проект новой космической программы РФ

Российско-американская миссия "Венера-Д" и другие исследования планеты включены в проект Единой государственной программы России на период 2021-2030 год, сообщил журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Интерфакс15 сентября в 07:06
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Владелец попавшего в ДТП с Ефремовым авто обжаловал приговор актеру

Лизинговая компания «Стоун-XXI», владеющая фургоном, на котором в результате столкновения с джипом актера Михаила Ефремова разбился курьер Сергей Захаров, просит отменить приговор артисту и признать себя потерпевшей по делу.
Ведомостивчера в 07:26
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Минфин решил сократить расходы на зарплаты чиновников и вооружение

Проект федерального бюджета на 2021–2023 годы, который одобрило правительство, предполагает оптимизацию на 10% всех "незащищенных" статей бюджетных расходов вместе с сокращением госпрограммы вооружений на 5%. Дополнительной мерой по уменьшению бюджетных расходов будет "пропуск" в 2021 году ежегодной индексации зарплат чиновников.
Газета.Ru02:45
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Количество умерших от коронавируса в России превысило 19 тыс. человек

На видеоконференции в связи с открытием медицинских центров Минобороны в Псковской области Путин заявил, что Россия занимает 40-е место в мире по числу заболевших из расчета на 100 тыс. человек и 100-е место по показателям смертности от COVID-19.
РБК04:23
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