Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году
Смотрите также
СК заинтересовался обстоятельствами смерти Валентины Легкоступовой
ЕП потребовал ужесточить санкции против России из-за дела Навального
Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске
Изнанка оппозиции: кто готовит террористов в Белоруссии
«Вашингтон» предложит Овечкину рекордный контракт
Осужденный актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
Цена нефти Brent превысила $42 за баррель впервые с 8 сентября
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
Мишустин сообщил о планах повысить акциз на табак
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
ЕП потребовал ужесточить санкции против России из-за дела Навального
В Кремле назвали невозможной выдачу Польше российских диспетчеров
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Навального выдвинули на Нобелевскую премию мира
«Вектор» завершил первую фазу исследований вакцины от коронавируса
Sony показала, в каком виде будут продаваться версии PlayStation 5
В Министерстве финансов подготовили проект поправок в Налоговый кодекс для увеличения в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20 %. Повышение должно компенсировать расходы бюджета на борьбу с КОВИД. В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс.В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии