В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс. Предлагается повысить на 20% в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Повышение должно компенсировать расходы бюджета из-за коронавируса.

С чего всё началось Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. РБК вчера в 17:00