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Невские Новости
Невские Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 % в 2021 году

В Минфине России подготовили поправки в Налоговый кодекс. Предлагается повысить на 20% в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты. Повышение должно компенсировать расходы бюджета из-за коронавируса.В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолецвчера в 10:21
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского

Москва не выдаст Варшаве авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским, заявил РИА Новости заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Андрей Климов.
Россия отказалась выдавать Польше диспетчеров по делу Качиньского
РИА Новости03:37
2,3K

Европарламент принял резолюцию о санкциях из-за отравления Навального

Депутаты Европарламента большинством голосов («за» — 532, «против» — 84) приняли резолюцию об ужесточении санкций против России в связи с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального, сообщил журналист радио «Свободная Европа» Рикард Йозвяк.
РБК06:54
1,6K

Фигуристка Медведева вернулась в группу тренера Этери Тутберидзе

Заместитель начальника отделения «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70» Эдуард Аксенов подтвердил журналистам информацию о том, что двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе.
МИР 24вчера в 05:35
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Соратники Навального сообщили, что забрали бутылки из номера в Томске

Соратники Алексея Навального рассказали, что бутылка минеральной воды, на которой немецкие специалисты якобы нашли следы яда из группы "Новичок", была изъята из гостиничного номера в Томске.
Газета.Ru03:57
3,2K

В России не планируют переводить школы на дистанционное обучение

«Прошло больше двух недель с того момента, как общеобразовательные учреждения открылись, открылись традиционно, и каких-то серьёзных поводов для перевода школ на дистанционное обучение нет», — приводит его слова ТАСС.
RT на русском05:10
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В III этапе испытаний вакцины «Вектора» примут участие 3 тыс. человек

21 августа в Роспотребнадзоре сообщили "Интерфаксу", что вакцина "ЭпиВакКорона", разработанная ГНЦ "Вектор", может пройти необходимые клинические исследования и подойти к этапу регистрации в октябре, а в ноябре в ведомстве уже рассчитывают начать производство.
Интерфакс06:27
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ВТБ снизил ставку по льготной ипотеке до 6,1%

Программа льготной ипотеки распространяется на покупку новостроек, взять жилье можно под 6,5%. Максимальная сумма кредита для Москвы, Санкт-Петербурга (а также Московской и Ленинградской областей) составляет 12 млн руб.
Коммерсантъ04:04
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