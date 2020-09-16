В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году
Смотрите также
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
Роскосмос планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера
МЧС назвало предварительную причину пожара в клинике в Красноярске
Националист Максим Марцинкевич покончил с собой в СИЗО
Сафронов отказался платить за «взятого в заложники» в Турции сына
Соратники Навального объяснили происхождение «бутылочки с «Новичком»
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
Ураган «Салли» в США стал тропическим штормом
В России за сутки выявлено 5762 случая заболевания коронавирусом
Осужденный актер Михаил Ефремов написал письмо из СИЗО
В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение
Кабмин предложил повысить акцизы на табак в России
Песков заявил, что решений о повышении акцизов на табак или НДПИ нет
Соратники Навального объяснили происхождение «бутылочки с «Новичком»
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
В России за сутки выявлено 5762 случая заболевания коронавирусом
Sony назвала цену консоли PlayStation 5
В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального
Фигуристка Медведева решила вернуться к тренеру Тутберидзе
Официально представлена новая игра по «Гарру Поттеру» Hogwarts Legacy
Минфин РФ придумал, как покрыть внеплановые расходы бюджета из-за пандемии коронавируса – их предложено компенсировать в 2021 году резким, сразу на 20%, повышением акциза на сигареты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».В источнике
С чего всё началось
Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты
Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии