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Доступ1
Доступ1

В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году

Минфин РФ придумал, как покрыть внеплановые расходы бюджета из-за пандемии коронавируса – их предложено компенсировать в 2021 году резким, сразу на 20%, повышением акциза на сигареты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
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РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Газета.Ru

Минфин предложил увеличить акцизы на сигареты из-за пандемии

Газета.Ruвчера в 02:49
РБК

Рост акцизов на сигареты, судно идет к Nord Stream 2. Главные новости РБК

РБКвчера в 01:16
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров

Польша намерена арестовать авиадиспетчеров, которые работали на аэродроме Смоленск-Северный при крушении самолета с польской правительственной делегацией во главе с президентом Лехом Качиньским в 2010 году.
Польша намерена арестовать работавших при крушении Ту-154 диспетчеров
РИА Новости03:29
1,8K

Епархия начала инвентаризацию объектов захваченного монастыря на Урале

Инвентаризация недвижимого имущества на территории Среднеуральского женского монастыря, захваченного отлученным от церкви схимонахом Сергием (Романовым), началась в четверг, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
ТАСС01:37
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Роскосмос планирует построить обитаемую базу на спутнике Юпитера

Спутник планеты Юпитер Каллисто госкорпорация "Роскосмос" рассматривает в качестве наиболее перспективного места для строительства третьей обитаемой базы человечества в космосе - после Луны и Марса.
РЕН ТВ20:28
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«Интер РАО» юнипрет

Компания интересуется покупкой активов Uniper и Enel Основными объектами интереса подконтрольного государству энергохолдинга "Интер РАО" стали российские активы Uniper и Enel, утверждают источники "Ъ".
Коммерсантъ18:54

В ЕС призвали заморозить активы фигурантов расследований Навального

В Европарламенте призвали "внедрить такие механизмы санкций, которые позволят собирать и замораживать европейские активы коррумпированных лиц в соответствии с выводами Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального".
РИА Новости03:13
1,3K

Правительство отменит ряд льгот по НДПИ и экспортной пошлине на нефть

Правительство России решило отменить ряд льгот по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для месторождений сверхвязкой нефти и по экспортной пошлине на нефть для зрелых месторождений, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
Коммерсантъвчера в 14:11
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Ушедшая с почестями в отставку алтайская чиновница попала под следствие

Следственный комитет РФ Sledcom.ru Как уже сообщало ИА REGNUM, о кадровых изменениях в правительстве Алтайского края стало известно 21 августа 2020 г.: тогда чиновники пояснили уход Ирины Долговой личными обстоятельствами.
REGNUM02:56
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В Ленобласти на месте бывшего концлагеря нашли массовое захоронение

Региональный СК возбудил уголовное дело, в ведомстве не исключают, что погибшие - это люди, находившиеся в концлагере "Дулаг-320", который действовал в Лужском районе в период фашистской оккупации.
Российская газета03:45

Белорусская оппозиция готовит санкционный список чиновников и силовиков

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что белорусская оппозиция готовит "список Тарайковского", в который войдут чиновники и силовики, работавшие на акциях протеста, его передадут в Россию, Турцию, страны Евросоюза и США и на Украину, сообщает оппозиционный Telegram-канал "Пул Первой".
РИА Новости03:07
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