Минфин РФ придумал, как покрыть внеплановые расходы бюджета из-за пандемии коронавируса – их предложено компенсировать в 2021 году резким, сразу на 20%, повышением акциза на сигареты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

С чего всё началось Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства. РБК вчера в 17:00