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Доступ1
Доступ1

В России предлагают на 20% поднять акциз на сигареты в 2021 году

Минфин РФ придумал, как покрыть внеплановые расходы бюджета из-за пандемии коронавируса – их предложено компенсировать в 2021 году резким, сразу на 20%, повышением акциза на сигареты, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».В источнике
С чего всё началось
РБК

Расходы бюджета из-за COVID-19 покроют резким ростом акциза на сигареты

Минфин подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, предусматривающих увеличение в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты на 20% по сравнению с текущими ставками, сообщили РБК в пресс-службе министерства.
РБКвчера в 17:00
Подробнее о событии
Эхо Москвы

Правительство утвердило значительную, сразу на 20%, индексацию акцизов на табак

Эхо Москвы20:05
ТАСС

РБК: Минфин предлагает в 2021 году повысить акцизы на табачную продукцию на 20%

ТАССвчера в 19:14
РБК

Повышение налогов, Шойгу в Минске и смерть Тесака. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:14
Московский Комсомолец

Предсказан масштаб подорожания сигарет из-за акцизов

Московский Комсомолецвчера в 10:21
РИА Новости

Минфин предложил повысить акцизы на сигареты на 20 процентов

РИА Новостивчера в 19:22
Коммерсантъ

Проект бюджета на 2021–2023 годы одобрен правительством

Коммерсантъвчера в 16:02
Lenta.ru

В России предупредили о резком росте цен на сигареты

Lenta.ruвчера в 17:30

«Все предсказуемо»: режиссер неснятой «Дюны» оценил трейлер Дени Вильнева

Благодаря дебютному трейлеру аудитория уже получила возможность оценить масштабы новой экранизации «Дюны» Фрэнка Герберта и вряд ли у кого-то остались сомнения относительно его эпичности.
Киноафиша Россиивчера в 08:30
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В Бурятии коронавирус пробил отметку в 6000 случаев

В Бурятии резкий всплеск больных – за сутки выявили столько заражённых, сколько не было уже давно По информации управления Роспотребнадзора, на утро 16 сентября в Бурятии побита отметка в 6000 случаев коронавируса.
Байкал-Dailyвчера в 21:01
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В ЕС предложили заморозить активы фигурантов расследований Навального

Группа депутатов Европейского парламента выступила с предложением заморозить европейские счета фигурантов расследований оппозиционера Алексей Навального, нападение на которого, по мнению депутатов, следует рассматривать как отравление.
РБК22:44
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В Новокузнецке задержали подозреваемых в избиении водителя «скорой»

Новокузнецкие полицейские задержали подозреваемых в избиении в ночь на четверг водителя скорой помощи, возбуждено уголовное дело, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного управления МВД по Кузбассу.
Интерфакс23:02
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МИД РФ сообщил об отмене визита Лаврова в Германию

Как сообщает ToDay News Ufa, согласно информации пресс-службы МИД Российской Федерации, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Германию, который должен был состояться пятнадцатого сентября, теперь отменяется.
ToDay News Ufaвчера в 09:45
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