Коронавирус

Гудвилл.онлайнГудвилл.онлайнВ России предлагают ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил правительству РФ рассмотреть ограничение продажи алкоголя. Общественник предлагает продавать не больше литра спиртного крепче девяти градусов в одни руки.
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с чего всё началось

Кабмин просят ограничить продажу алкоголя из-за пандемии коронавируса

Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.
RT на русском00:00

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Эксперт оценил идею введения ограничения на продажу алкоголя в период эпидемии

RT на русском15:03

Правительству предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Московский Комсомолец02:12

В Лиге трезвости выступили против «сухого закона» из-за коронавируса

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Правительство России попросили ограничить продажу алкоголя из-за COVID-19

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СМИ: Правительству предложили ввести сухой закон на время пандемии

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Правительство попросили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

РИА Новости01:26

В России предложили ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса

Газета.Ru12:09
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 17:29, Ашберн
Общество

В Белгородской области у пяти человек заподозрили коронавирус

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко заявил о пяти жителях региона, которые могут быть заражены коронавирусом.
РИА Новости 16:03
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"Солнце действительно препятствует распространению коронавируса, но не при тех температурах, которые сегодня.
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Турция приостанавливает международное авиасообщение

Турция приостанавливает международное авиасообщение.
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Моя Москва.онлайн 05:45
Общество

Собянин смягчил ограничения в Москве на время карантина

Мэр Москвы Сергей Собянин смягчил ограничения на время карантина: салоны связи и зоомагазины в столице смогут работать в выходную неделю — с 30 марта по 5 апреля.
Lenta.ru 11:29
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Есть мечта жить в другой стране. В планах на карантин заниматься спортом дома.
Bookmaker-ratings.ru 15:48
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Заразившийся коронавирусом Акунин рассказал о симптомах

Заразившийся коронавирусом писатель Борис Акунин рассказал в фейсбуке о течении болезни.
РИА Новости 08:35
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Португалец купил автомобиль за € 9,5 млн. Модель Bugatti Centodieci выпущена тиражом 10 экземпляров. Роналду получит авто в 2021 году.
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В России перенесли ЕГЭ из-за коронавируса

Министерство просвещения России приняло решение в связи с коронавирусом перенести сроки проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
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«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Газета.Ru вчера в 06:42
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В Москве 63 тысячи пенсионеров пытались проехать в метро по соцкартам

Около 63 тысяч пенсионеров пытались проехать в метро Москвы по заблокированным накануне социальным картам утром 26 марта, сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы в Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 05:25
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Чай с куркумой препятствует поражению легких при коронавирусе

Evo-rus.com 09:09
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Путин назвал возможные сроки победы России над коронавирусом

Россия сможет победить эпидемию новой коронавирусной инфекции менее чем за три месяца, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями предпринимательского сообщества.
Rambler News Service вчера в 08:05
Происшествия

Маленькая девочка умерла на прогулке в российском детсаду

Lenta.ru 12:48
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В Москве умерла пациентка с коронавирусом

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Общество

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости 14:10
Авто

1 апреля АвтоВАЗ повысит цены на автомобили Lada

АвтоВАЗ в очередной раз поднимает цены c 1 апреля.
Evo-rus.com 08:54
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Минздрав спрогнозировал спад активности коронавируса в России

Распространение коронавируса в России пойдет на спад в конце апреля — начале мая, заявил "Известиям" главный эпидемиолог Минздрава академик Николай Брико.
РИА Новости 11:00
Общество

Опубликована актуальная информация о пандемии COVID-19 на 25 марта

Опубликована актуальная информация о пандемии коронавируса.
Деловое.ТВ 25 марта в 03:06
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Без Кубка Гагарина: КХЛ досрочно закончила сезон

Проконсультировавшись с клубами, КХЛ с целью безопасности здоровья игроков, болельщиков и всех, кто участвует в организации и проведении матчей, приняла решение завершить сезон досрочно без определения обладателя Кубка Гагарина.
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Россия внесла в ГА ООН резолюцию о борьбе с коронавирусом

Российские представители в ООН предложили на рассмотрение Генассамблеи резолюцию, в которой прописаны меры по борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 16:33
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Николай Фоменко ради нового проекта стал полысевшим и обрюзгшим

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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже 25 долларов за баррель

Ниже 25 долларов за баррель упала стоимость майских фьючерсов на нефть Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE, пишет ТАСС.
Мой Брянск 12:39
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О смертельной угрозе коронавируса для беременных предупредил Минздрав

О смертельной угрозе коронавируса для беременных женщин предупредил Минздрав России.
Evo-rus.com 15:36
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Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 13:10
Общество

Президент России подписал указ о нерабочей неделе

Дни с понедельника, 30 марта, до пятницы, 3 апреля, объявлены нерабочими, но с сохранением заработной платы.
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Опубликовано видео вечеринки с заразившимся Лещенко и другими звездами

Опубликовано видео вечеринки с заразившимся коронавирусом народным артистом РСФСР Львом Лещенко и другими российскими звездами.
Lenta.ru 08:40
Общество

В России число зараженных коронавирусом превысило 1000

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Роскомнадзор потребовал от ресурсов удалить фейки о бойцах Росгвардии

«В Роскомнадзор в пятницу, 27 марта, поступило требование Генпрокуратуры об удалении с ряда интернет-ресурсов ложной информации о якобы имевшем место стягивании к Москве бойцов Росгвардии в связи с будто бы закрытием столицы из-за пандемии коронавируса», — цитирует ведомство РИА Новости.
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В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

Сотрудники службы безопасности Шереметьево обнаружили на внутренней дороге два золотых слитка, сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.
РИА Новости вчера в 08:42
Как работают Яндекс.Новости?
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