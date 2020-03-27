Коронавирус
Гудвилл.онлайнВ России предлагают ограничить продажу алкоголя из-за коронавируса
Член Общественной палаты и руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев предложил правительству РФ рассмотреть ограничение продажи алкоголя. Общественник предлагает продавать не больше литра спиртного крепче девяти градусов в одни руки.
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с чего всё началось
Член Общественной палаты России Султан Хамзаев предложил премьер-министру Михаилу Мишустину ввести ограничение на продажу алкоголя в связи с пандемией коронавируса. Копия письма есть в распоряжении RT.RT на русском00:00
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