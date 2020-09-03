В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Комсомольская правда 8

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.