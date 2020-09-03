В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
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