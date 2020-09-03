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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Газета.Ru23:46
ПРАЙМ

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ПРАЙМ23:45
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
Телеканал 360°

СМИ узнали об идее продлить бизнесу каникулы на фоне COVID-19

Телеканал 360°00:31

Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны

Председатель КНР Си Цзиньпин готов защищать итоги Второй мировой войны совместно с президентом России Владимиром Путиным, заявил лидер Китая в поздравительной телеграмме а адрес главы российского государства по случаю 75-летия Победы.
Председатель КНР пообещал Путину защищать итоги Второй мировой войны
Ведомости00:32
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Фильмы о войне покажут амурчанам на площадках под открытым небом

Фильм С.Бондарчука "Судьба человека" (12+) и документальную ленту С.Майорова "Простые главные слова" (12+) покажут на открытых площадках и в зрительных залах городских, районных, сельских центров и домов культуры.
Телепортвчера в 01:37
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Создатели «Игры престолов» снимут для Netflix фантастический сериал

В произведениях «Задача трёх тел», «Тёмный лес» и «Вечная жизнь смерти» повествуется о контакте человечества с инопланетной цивилизацией По мнению Бениоффа и Уайса, эта трилогия является самой амбициозной научно-фантастической серией, которую им приходилось читать.
Evo-rus.com01:16
7

В США пригрозили России ухудшением отношений из-за Белоруссии

Отношения между США и Россией могут ухудшиться еще сильнее, если Москва предпримет попытку «открытого силового вмешательства» с ситуацию в Белоруссии, заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ходе видеоконференции, передает ТАСС.
Ведомости01:54
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РБК: Россия пожаловалась в ЕЭК на Казахстан из-за нового запрета

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) усмотрела признаки создания «барьера» в действиях Казахстана, прекратившего поставки металлолома в Россию, передаёт РБК со ссылкой на заключение комиссии.
RT на русскомвчера в 08:20
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В Волгоградскую область поступила вторая партия вакцины от гриппа

Волгоградская область получили вторую партию вакцины от гриппа – 330 тысяч доз, предназначенных для школьников и студентов, педагогов, медиков, призывников, пожилых людей старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями.
РИАЦвчера в 06:17
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В Башкирии бывших сотрудников ФСИН подозревают в убийстве ветерана

Сотрудники управления уголовного розыска МВД по Башкирии и республиканского управления Следственного комитета России (СКР) задержали двоих подозреваемых в убийстве столетнего ветерана Великой Отечественной войны — жителя села Леуза Кигинского района Ивана Несмеянова.
Коммерсантъвчера в 07:51
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В Кузбассе за сутки скончались две пациентки с коронавирусом

За сутки скончались два пациента — у жительницы Прокопьевска 1954 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония, у жительницы Новокузнецка 1962 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.
REGNUM01:20
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