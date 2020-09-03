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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
Телеканал 360°

СМИ узнали об идее продлить бизнесу каникулы на фоне COVID-19

Телеканал 360°00:31
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Газета.Ru23:46
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
ПРАЙМ

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ПРАЙМ23:45
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

В Кремле заявили о готовности сотрудничать с ФРГ по делу Навального

Россия готова к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению всех обстоятельств ситуации вокруг блогера Алексея Навального, но на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал.
Вести.Ruвчера в 12:40
10

ЦБ предложили ввести экзамены для инвестиционных клиентов банков

В КонфОП в обращении на имя главы Центробанка предложили распространить эту практику также на клиентов банков, которые приобретают инвестиционные продукты, активно продвигаемые организациями как альтернатива вкладам.
Экономика сегодня30 августа в 21:13
48

Москвичей начали прививать от гриппа в мобильных пунктах вакцинации

В Москве стартовала акция бесплатной вакцинации от гриппа, почти по всей столице расставлены специальные мобильные пункты, в которых врачи прививают горожан от вируса, передает корреспондент РИАМО.
РИАМО1 сентября в 03:31
9

Nissan переходит на Oracle Cloud Infrastructure

Оптимизированные для HPC-приложений сервисы Oracle Cloud Infrastructure для вычислений, сетей и хранения позволят компании Nissan воспользоваться преимуществами первого и единственного в отрасли решения Bare Metal для высокопроизводительных вычислений (High-Performance Computing, HPC) с сетью RDMA при создании инновационных автомобилей.
CNews31 августа в 04:30

ФСБ направила в суд дело задержанного в Барнауле иностранца

Следственное подразделение УФСБ России по Алтайскому краю направило в суд уголовное дело в отношении выходца из Средней Азии, задержанного в июне в аэропорту Барнаула при попытке вылететь на Ближний Восток для участия в боевых действиях террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
ТАСС01:28