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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
Телеканал 360°

СМИ узнали об идее продлить бизнесу каникулы на фоне COVID-19

Телеканал 360°00:31
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Газета.Ru23:46
ПРАЙМ

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ПРАЙМ23:45
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

Правительство РФ выделит почти 22 млрд рублей на выплаты медработникам

Дополнительные средства из резервного фонда правительства в размере почти 22 млрд рублей будут выделены на выплаты врачам, фельдшерам, медсестрам, водителям машин скорой помощи, которые работают с инфицированными коронавирусом, соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Интерфаксвчера в 19:38
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Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Донни ван де Бека из «Аякса»

Нет более высокого стандарта, чем "Манчестер Юнайтед", — заявил ван де Бек Главный тренер английского клуба Оле Гуннар Сульшер заявил, что молодой футболисты обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для того, чтобы добиться успеха в команде.
Телеканал 360°вчера в 16:44

Дочь обнародовала результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой

Причиной смерти певицы Валентины Легкоступовой стали закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, гласят результаты вскрытия, которые обнародовала дочь покойной Анетта Бриль в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.
Ревизор.рувчера в 05:36
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ВМФ России получит способные управлять пушками поворотом головы шлемы

В России разработана и проходит испытания новая система наведения с использованием нашлемных целеуказателей, способных управлять пушками кораблей поворотом головы, сообщил замгендиректора — генконструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов.
RT на русском21:39
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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