В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года
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Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»
Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
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