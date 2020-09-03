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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
Телеканал 360°

СМИ узнали об идее продлить бизнесу каникулы на фоне COVID-19

Телеканал 360°00:31
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

Дочь обнародовала результаты вскрытия тела Валентины Легкоступовой

Причиной смерти певицы Валентины Легкоступовой стали закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга, гласят результаты вскрытия, которые обнародовала дочь покойной Анетта Бриль в эфире передачи "Пусть говорят" на Первом канале.
Ревизор.рувчера в 05:36
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Автомобильным номерам определили цену

Проект постановления правительства, поправки к закону "О государственной регистрации транспортных средств" и Бюджетный кодекс, которые позволят регионам выставлять на торги "красивые" автомобильные и мотоциклетные номера, направлены в правительство России.
Коммерсантъ18:12
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Калачинск выиграл в конкурсе проектов благоустройства «Малые города»

Среди победителей в категории «Малые города с численностью населения от 20 тыс. до 50 тыс. человек» оказался город Калачинск Омской области с проектом «Калач на Оми» по блаоустройству парка культуры и отдыха им. Ю.А. Гагарина.
Омскрегион00:54
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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