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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Газета.Ru03:14
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

После коронавируса население страны сократится максимально за 14 лет

В проекте правительственного плана по достижению национальных целей развития говорится о том, что коронавирусная инфекция приведет к максимальному за последние четырнадцать лет сокращению численности населения Российской Федерации.
Evo-rus.comвчера в 12:01
3,9K

Матч КХЛ между минским «Динамо» и «Йокеритом» отменен

Матч между минским "Динамо" и финским "Йокеритом", запланированный на третье сентября в столице Белоруссии, не состоится, причины этого решения будут объявлены позднее, сообщили в пресс-службе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
РИА Новости06:58

Боевые корабли РФ пошли на помощь танкеру, горящему у Шри-Ланки

Москва, 3 сентября 2020, 13:30 — REGNUM Российские корабли Тихоокеанского флота, которые должны участвовать в совместных с Индией учениях «Индра Нэви», направлены на помощь танкеру, который загорелся у берегов Шри-Ланки.
REGNUM06:30
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Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

Москва, 3 сентября 2020, 14:04 — REGNUM Причиной тяжелого состояния блогера Алексея Навального послужил какой-то «внутренний пусковой механизм», заявил заведующий отделением острых отравлений омской Больницы скорой медпомощи №1, главный токсиколог области Александр Сабаев.
REGNUM07:04
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