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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Газета.Ru03:14
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

«Красивые» номера предложили продавать за несколько миллионов рублей

Минэкономики разработало и направило в правительство проект постановления о правилах продаж "красивых" номеров автомобилей и мотоциклов через портал госуслуг на онлайн-аукционах: согласно документу, начальная стоимость таких номеров на торгах может достигать 6 млн рублей и выше, пишет в четверг "Коммерсантъ" со ссылкой на представителей министерства.
Интерфакс03:48
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