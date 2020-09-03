Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке

Молодая врач из Северной Осетии Оксана Макиева, пережившая ребенком теракт в Беслане, в пик пандемии коронавируса работала в "красной зоне", а теперь собирается переехать в Москву и мечтает работать в знаменитой Коммунарке.