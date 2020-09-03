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Газета.Ru
Газета.Ru

В России предлагают продлить меры поддержки бизнеса до конца 2021 года

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов предлагает продлить антикризисные меры поддержки бизнеса до конца 2021 года. Соответствующее обращение он направил премьер-министру страны Михаилу Мишустину, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.В источнике
С чего всё началось
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

Уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов предложил правительству продлить ряд антикризисных мер поддержки бизнеса, введенных во время пандемического кризиса. Текст письма премьер-министру Михаилу Мишустину есть в распоряжении РБК.
РБК23:00
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

Борис Титов попросил продлить меры поддержки российского бизнеса

Московский Комсомолец03:12
Газета.Ru

Титов предложил продлить на год меры по поддержке бизнеса

Газета.Ru03:14
ТАСС

Титов предложил Мишустину продлить антикризисные отсрочки по налогам до конца 2021 года

ТАСС23:37
Lenta.ru

Меры поддержки российского бизнеса попросили продлить

Lenta.ru00:55
Коммерсантъ

Титов предложил Мишустину продлить меры поддержки бизнеса из-за коронавируса

Коммерсантъ23:49
Ведомости

Титов попросил продлить меры поддержки бизнеса на 2021 год

Ведомости02:05
РБК

Титов попросил продлить каникулы для бизнеса из-за проблемы «конца года»

РБК23:00

Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым

Стало известно о произошедшей на переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта Донбассу перепалке между главами украинской и российской делегаций Леонидом Кравчуком и Борисом Грызловым.
Стало известно о перепалке Кравчука с Грызловым
Lenta.ru02:28
8

Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления

«Алексей Навальный продолжает лечиться в реанимации и остается на искусственной вентиляции легких», ‒ говорится в четвертом заявлении о состоянии политика, сделанном клиникой с 22 августа, когда он был госпитализирован в берлинском подразделении клиники.
Клиника Charite оценила состояние Навального после отравления
Ведомостивчера в 12:04
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В США заявили о вскрытых Россией «немыслимых ошибках» НАТО

В своем материале Роган проанализировал два таких инцидента, произошедших 28 августа над Черным и Балтийским морями, когда российские истребители Су-27 перехватили американские бомбардировщики В-52 около российской границы.
Lenta.ru01:36
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Какие последствия ждут Россию в связи с отравлением Навального

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный стал жертвой нападения с использованием отравляющего средства типа «Новичок», что подтверждается исследованиями клиники «Шарите» и лаборатории бундесвера, и потребовала от России действенных мер в связи с этим.
РБКвчера в 15:54

Ученые спрогнозировали резкий рост случаев COVID-19 в Крыму

Аналитический центр Крымского федерального университета спрогнозировал рост инфицирования COVID-19 в Крыму более чем в 8 раз к концу ноября при сохранении существующего индекса передачи возбудителя, сообщила пресс-служба университета.
РИА Новости03:05

Пентагон объявил об успешных испытаниях прототипов гиперзвуковых ракет

Управление перспективных исследовательских программ Пентагона (DARPA) и ВВС успешно испытали два варианта концепции гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем (ВРД), указано в распространенном заявлении ДАРПА.
Газета.Ruвчера в 04:44
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Пережившая теракт в Беслане врач мечтает работать в Коммунарке

Молодая врач из Северной Осетии Оксана Макиева, пережившая ребенком теракт в Беслане, в пик пандемии коронавируса работала в "красной зоне", а теперь собирается переехать в Москву и мечтает работать в знаменитой Коммунарке.
РИА Новости03:12