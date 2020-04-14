Экономика
ИА Красная ВеснаВ России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом
Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
Читать в источнике
Оценить6,4K
Подробнее о событии
Показать все источники
Крупнейшие экономисты предложили раздать россиянам деньги: Гуриев, Сонин, Иноземцев
Московский Комсомолецвчера в 08:36
Автоматически обработано 7146 источников, обновлено в 03:14, Ашберн
Общество
В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом
Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
Экономика
Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты
Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Религия
У православных христиан наступил Чистый четверг
16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
Политика
Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны
Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
Политика
В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая
В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
Общество
Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса
Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
Шоу-бизнес
Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером
Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
Армия и оружие
В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя
Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
Транспорт
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки
В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
Происшествия
В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена
Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:25
Общество
Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя
"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
Политика
Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний
В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
Происшествия
3 человека погибли в ДТП на трассе Псков-Гдов
3 человека погибли, один пострадал в аварии, которая произошла на трассе Псков - Гдов в районе деревни Елизарово.
Московский Комсомолец Псков 01:46
Здоровье
Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни
Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
Общество
Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты
Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
Общество
Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу
Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
Авто
В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster
Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru вчера в 08:00
Космос
NASA заявило об обнаружении похожей на Землю экзопланеты
UfacityNews.ru 02:40
Шоу-бизнес
Украинский фотограф поснимала обнаженную модель для журнала Playboy
Украинская фотохудожница Саша Самсонова поснимала плюс-сайз-модель Алисию Оливас (Alicia Olivas) в откровенных образах для журнала Playboy.
Lenta.ru 03:03
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь
Комсомольская правда вчера в 15:20
Энергетика
Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны
Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
Транспорт
Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков
Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
Общество
Губернатор готовит обращение к жителям Кузбасса
16 апреля губернатор Кузбасса вновь обратится к жителям региона. Поводом для обращения стала широко обсуждаемая ситуация с коронавирусом.
VSE42.RU 02:31
Здоровье
Замглавы Хакасии: Коронавирус не щадит никого
В начале недели в Хакасии было зарегистрировано 12 случаев коронавируса, к середине это число достигло 26.
ИА Хакасия вчера в 23:25
Общество
Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок
На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
Политика
Путин сегодня вновь выступит с обращением
Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
Наука
Собак признали возможным переносчиком коронавируса
РИА Новости вчера в 18:08
Космос
Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской
Российская газета вчера в 09:05