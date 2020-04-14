Экономика

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».
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Почему «вертолётные деньги» не станут благом для российской экономики

SIA.ruвчера в 11:08

Крупнейшие экономисты предложили раздать россиянам деньги: Гуриев, Сонин, Иноземцев

Московский Комсомолецвчера в 08:36

Экономисты предложили российским властям выделить на поддержку граждан и бизнеса от 4 до 10 трлн рублей

Дождь14 апреля в 04:39

Персонально ваш: Сергей Алексашенко

Эхо Москвы14 апреля в 13:11

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РБК14 апреля в 12:03

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Lenta.ru14 апреля в 06:47

Экономист объяснил, почему антикризисный триллион рублей не спасет экономику России

URA.Ruвчера в 03:20
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Общество

В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом

Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 02:46
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Экономика

Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты

Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии.
REGNUM вчера в 16:32
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Религия

У православных христиан наступил Чистый четверг

16 апреля православные христиане встречают Чистый четверг.
Известия вчера в 22:15
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Политика

Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны

Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны.
Политсовет 14 апреля в 07:05
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Политика

В Кремле приняли решение перенести парад 9 Мая

В среду стало известно, что три организации, объединяющие ветеранов войны, обратились к президенту с просьбой перенести парад с 9 мая на более позднюю дату.
РБК вчера в 13:01
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Общество

Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса

Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня.
РИА Новости вчера в 18:49
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Политика

Украина и ДНР обменялись пленными

РБК 02:37
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Шоу-бизнес

Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером

Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью.
WomanHit.ru вчера в 12:09
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Армия и оружие

В России приступили к разработке лёгкого фронтового истребителя

Москва, 16 апреля 2020, 04:17 — REGNUM Инженерные центры Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) ведут разработку лёгкого многофункционального фронтового самолёта, сообщили в пресс-службе ОАК.
REGNUM вчера в 21:17
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Транспорт

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки

В метро Москвы продолжаются выборочные проверки в условиях введения в городе пропускного режима из-за пандемии коронавируса, сообщили в пресс-службе столичного Департамента транспорта.
Газета.Ru 02:10
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Происшествия

В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена

Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:25
1
Общество

Fox News узнал о заражении «нулевого пациента» из лаборатории Уханя

"Нулевой пациент" с COVID-19 работал в лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане, утверждает американский телеканал Fox News со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 19:55
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Политика

Госдеп обвинил Россию в проведении ядерных испытаний

В госдепе США полагают, что Россия проводила ядерные испытания в 2019 году.
Известия 00:19
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Происшествия

3 человека погибли в ДТП на трассе Псков-Гдов

3 человека погибли, один пострадал в аварии, которая произошла на трассе Псков - Гдов в районе деревни Елизарово.
Московский Комсомолец Псков 01:46
Здоровье

Заразившийся коронавирусом журналист рассказал о «странностях» болезни

Российский журналист Георгий Кудинов, лечившийся от коронавируса в миланской больнице, рассказал изданию "Спорт-Экспресс" о "странностях" болезни.
РИА Новости вчера в 21:04
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Общество

Власти Москвы не рассматривают введение карточек на продукты

Столичные власти пока не рассматривают введение в городе продуктовых карточек, так как спрос в магазинах стабилизировался.
ТАСС 02:57
8
Общество

Доктор Мясников возглавит информационный центр по коронавирусу

Врач и телеведущий Александр Мясников возглавит информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
Нева Спорт вчера в 08:11
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Авто

В Сеть попали изображения новой «Нивы» на базе Renault Duster

Автор свежих рендеров взял за основу будущей «Нивы» кроссовер Renault Duster, поработав над пропорциями и формами авто.
CarsWeek.ru вчера в 08:00
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Космос

NASA заявило об обнаружении похожей на Землю экзопланеты

UfacityNews.ru 02:40
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Шоу-бизнес

Украинский фотограф поснимала обнаженную модель для журнала Playboy

Украинская фотохудожница Саша Самсонова поснимала плюс-сайз-модель Алисию Оливас (Alicia Olivas) в откровенных образах для журнала Playboy.
Lenta.ru 03:03
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевезли в военный госпиталь

Комсомольская правда вчера в 15:20
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Энергетика

Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны

Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters.
Lenta.ru вчера в 13:57
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Транспорт

Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков

Московский профсоюз таксистов попросил освободить водителей от проверки электронных пропусков у пассажиров.
Коммерсантъ 02:59
1
Общество

Губернатор готовит обращение к жителям Кузбасса

16 апреля губернатор Кузбасса вновь обратится к жителям региона. Поводом для обращения стала широко обсуждаемая ситуация с коронавирусом.
VSE42.RU 02:31
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Здоровье

Замглавы Хакасии: Коронавирус не щадит никого

В начале недели в Хакасии было зарегистрировано 12 случаев коронавируса, к середине это число достигло 26.
ИА Хакасия вчера в 23:25
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Общество

Ан-225 «Мрия» доставил в Варшаву девять тонн защитных масок

На борту гиганта в Польшу были доставлены 9 тонн медицинских масок, более 70 тонн спецкомбинезонов и 11 тонн лицевых щитков.
Военное дело вчера в 04:50
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Политика

Путин сегодня вновь выступит с обращением

Президент России Владимир Путин после 15:00 мск выступит в начале совещания с правительством, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 06:20
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Наука

Собак признали возможным переносчиком коронавируса

РИА Новости вчера в 18:08
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Космос

Астрономы допустили, что ранняя Земля могла быть плоской

Российская газета вчера в 09:05
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Как работают Яндекс.Новости?
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