Поддержка населения и компаний России «прямыми бюджетными выплатами» может оказаться эффективной для спасения экономики в условиях глобальной пандемии, 14 апреля заявил фонд «Либеральная миссия» в докладе «Коронакризис-2020: что будет и что делать».

В России предлагают раздать деньги гражданам для борьбы с кризисом

Общество В Удмуртии подтверждено 58 случаев заражения коронавирусом Ижевск, 16 апреля 2020, 09:46 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 16 апреля выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом. 21

Экономика Глава Минэкономразвития лично проверил, дают ли банки льготные кредиты Москва, 15 апреля 2020, 23:32 — REGNUM Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников решил лично проверить, выдают ли российские банки льготные кредиты малому и микробизнесу под ноль процентов в период пандемии. 445

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 31

Политика Госдума перенесла день окончания Второй мировой войны Государственная дума во втором и третьем чтениях приняла закон о переносе памятной даты в честь окончания Второй мировой войны. 4,8K

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Общество Аллерголог назвала нового потенциального переносчика коронавируса Иммунолог-аллерголог, кандидат медицинских наук Надежда Логина заявила в эфире НСН, что тополиный пух может стать мощным фактором, повышающим заражаемость коронавирусом, в случае, если его распространение не прекратится к середине июня. 29

Шоу-бизнес Экс-жена Гогунского назвала причину развода с актером Женщина призналась, что он не платит алименты Бывшая супруга звезды сериала "Универ" Виталия Гогунского, Ирина Маирко, откровенно рассказала о своей личной жизнью. 1

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Происшествия В Петербурге возбудили уголовное дело после покушения на бизнесмена Уголовное дело возбуждено после покушения на генерального директора строительной фирмы в Петербурге, которого нашли на обочине с ножевым ранением шеи, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области. 1

Происшествия 3 человека погибли в ДТП на трассе Псков-Гдов 3 человека погибли, один пострадал в аварии, которая произошла на трассе Псков - Гдов в районе деревни Елизарово.

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Энергетика Саудовская Аравия открестилась от эскалации нефтяной войны Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco открестилась от эскалации ценовой войны с Россией и другими участниками соглашения ОПЕК+, сообщает Reuters. 617

Общество Губернатор готовит обращение к жителям Кузбасса 16 апреля губернатор Кузбасса вновь обратится к жителям региона. Поводом для обращения стала широко обсуждаемая ситуация с коронавирусом. 1

Здоровье Замглавы Хакасии: Коронавирус не щадит никого В начале недели в Хакасии было зарегистрировано 12 случаев коронавируса, к середине это число достигло 26. 1