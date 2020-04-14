Экономика
КоммерсантъПроизводители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей
Крупнейшие объединения производителей и продавцов потребительских товаров призвали органы власти РФ приступить к реализации «замороженного» проекта Минпромторга по предоставлению низкодоходным группам населения кредитных обязательств из федерального бюджета, погашаемых при покупке российских товаров.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".Интерфаксвчера в 08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания
Комсомольская правдавчера в 09:33
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 04:03, Ашберн
Игры
В твиттере Crysis впервые за 3 года появилась запись
Cyber.sports.ru 13 апреля в 16:56
Общество
В Москве и Подмосковье за сутки выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19
За последние сутки в столичном регионе зарегистрировано более 2 тыс. новых заболевших коронавирусной инфекцией, сообщает московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.
РБК 03:47
Общество
В России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки зарегистрировали 3388 новых пациентов с COVID-19 в 65 регионах, 28 человек умерли, 292 вылечились, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:57
Общество
В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик
Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
Общество
Назван первый признак коронавируса, предшествующий кашлю и лихорадке
На практике же большинство пациентов какое-то время игнорируют симптом, так как у них пока отсутствуют кашель и высокая температура - типичные и самые распространенные проявления COVID-19.
Российская газета 01:15
Здоровье
На Среднем Урале число случаев заражения коронавирусом превысило сотню
Среди новых заразившихся — жители Екатеринбурга, Полевского, Заречного, Каменского района и Белоярского района Вирус подхватили жители Москвы и Челябинской области, находящиеся на Среднем Урале.
REGNUM 03:44
Политика
В Крыму исключили национализацию принадлежащих иностранцам земель
Никакой национализации крымских земельных участков, принадлежащих иностранцам, осуществляться не будет, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил.
РИА Новости 00:43
Происшествия
В Пензе одна из пациенток умерла от коронавируса
В среду, 15 апреля, стало известно, что в Пензе от коронавируса умерла 50-летняя женщина.
ПензаИнформ 03:41
Футбол
В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Дзюбы в «Лацио»
Генеральный директор петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев отреагировал на информацию о переходе игрока сборной России Артема Дзюбы в итальянский «Лацио».
АБН вчера в 10:34
Общество
Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса
Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
Происшествия
В Бурятии подтвердили восемь новых случаев заражения коронавирусом
Улан-Удэ, 15 апреля 2020, 08:10 — REGNUM В Бурятии за последние сутки подтвердили ещё восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 01:10
Общество
Росавиация заявила о начале подготовки к воздушной части парада Победы
В Росавиации сообщили, что в Москве начинается подготовка к воздушной части парада Победы 2020 года.
RT на русском 01:38
Общество
Главный врач больницы в Коммунарке вылечился от коронавируса
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил сегодня о своем выздоровлении от COVID-19.
Российская газета 02:21
Политика
На Украине допустили возможность ракетного удара по России
Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесение ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
РИА Новости вчера в 18:42
Экономика
«Закон Яровой» готовят к карантину
Речь идет, в частности, о том, чтобы отложить на два года требование о ежегодном увеличении емкости хранилищ информации на 15%, а также исключить из расчета видеосервисы, трафик которых вырос из-за самоизоляции.
Коммерсантъ вчера в 18:23
Политика
Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны
Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
Общество
В России за сутки от коронавируса умерло рекордное количество человек
В России за сутки от коронавируса умерли 28 человек, сообщает оперштаб. Общее число жертв COVID-19 в стране достигло 198.
РБК 03:40
Политика
Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ
Президент США Дональд Трамп во вторник, 14 апреля, заявил, что Вашингтон прекращает финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Известия вчера в 19:24
Общество
Жителей КБР пугают фейками о нерабочих днях до конца мая
В Кабардино-Балкарии неизвестные распространяют в социальных сетях текст «липового» указа о продлении нерабочих дней до конца мая.
Регион online вчера в 23:04
Происшествия
В Оренбуржье из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом
Новотроицк, Оренбургская область, 15 апреля 2020, 07:51 — REGNUM В городе Новотроицк 14 апреля из больницы сбежала пациентка, заражённая коронавирусом.
REGNUM 00:51
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Врачи клиники, в которой Надежда Бабкина проходит лечение от обширной двусторонней пневмонии, опровергли информацию о том, что певица пришла в себя и уверенно идет на поправку.
ИА InterMedia вчера в 08:53
Политика
МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США
Захарова рассказала, что российская сторона теперь пытается получить данные о количестве российских детей, оказавшихся в тяжелой ситуации, выяснить их имена, местонахождение, учебные заведения и контакты ответственных за их пребывание в Штатах.
РИА Новости вчера в 14:36
Общество
В Крыму выявили два новых случая заражения коронавирусом
Два новых случая коронавируса выявлены в Крыму за сутки: один - в Ялте, второй – Раздольненском районе, общие число заболевших достигло 34, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
РИА Новости 03:27
Здоровье
Названы ранние признаки тяжелой формы коронавируса
Исследователи из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете назвали ранние признаки тяжелой формы инфекции, вызванной коронавирусом нового типа.
РИА Новости 03:02
Общество
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков
В Москве аннулируют почти миллион цифровых пропусков для передвижения по городу.
Lenta.ru вчера в 05:43
Энергетика
В России зафиксировали снижение цен на бензин
На неделе с 5 по 12 апреля в России снизились цены на бензин, свидетельствуют данные центрального диспетчерского управления Топливно-энергетического комплекса.
РБК 01:47
Общество
Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции
Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.
Российская газета 02:37
Политика
Кадыров ответил на критику «Новой газеты»
Lenta.ru 13 апреля в 20:29
Общество
В Омском регионе коронавирус вышел за пределы областного центра
По словам главы региона, уже подтверждён случай заболевания коронавирусом в Кормиловке, есть подозрения на заражение COVID-19 ещё в двух районах.
12 Канал Омск 03:48