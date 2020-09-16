В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт
В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.В источнике
С чего всё началось
Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт
Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
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