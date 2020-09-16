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В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

RT на русском22:14
ТАСС

«Известия»: ОНФ предложит правительству разрешить тратить материнский капитал на ремонт

ТАСС21:59
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
Телеканал 360°

Маткапитал в России предложили использовать для ремонта

Телеканал 360°18:54
РИА Новости

«Известия»: маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

РИА Новости21:18
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20

«Авангард» нанес второе поражение СКА в текущем сезоне КХЛ

Балашиха, Московская область, 15 сентября 2020, 21:54 — REGNUM Омский «Авангард» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции, обыграв в очередном матче Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА.
REGNUMвчера в 14:54

Избыточная смертность в России летом в три раза выше официальной смертности от COVID-19

Алексей Ракша, демограф, работавший в Росстате до этого лета, сказал, что скачок смертности иллюстрирует реальное число погибших от COVID-19 и что власти публично сообщили лишь о части этих смертей.
Finam.Ruвчера в 08:00

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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В Норильске за мошенничество с госконтрактами задержаны три человека

По версии следствия, во втором полугодии 2019-го управляющие компании «Санор», действуя по предварительному сговору с чиновниками администрации Норильска, предоставили подложные документы о выполнении госконтракта.
Sibnovosti.ru21:30
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Специалисты намерены создавать в лабораториях полноценные организмы

Международная команда специалистов представила разработанную ими технологию, которая позволяет создавать в лабораторных условиях модели костей и органов человека, близкие к натуральным.
Anonsensвчера в 16:59
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