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В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

В ближайшее время Общероссийский народный фронт (ОНФ) намерен обратиться в правительство России с предложением о предоставлении возможности тратить материнский капитал на ремонт квартиры.В источнике
С чего всё началось
Известия

Рубль в помощь: маткапитал предлагают направить на ремонт

Материнский капитал могут разрешить направлять на ремонт квартир. Такое предложение готовы поддержать в профильном комитете Госдумы по жилищной политике и ЖКХ, а также во всех парламентских фракциях.
Известия17:01
Подробнее о событии
RT на русском

В России предлагают разрешить тратить материнский капитал на ремонт

RT на русском22:14
ТАСС

«Известия»: ОНФ предложит правительству разрешить тратить материнский капитал на ремонт

ТАСС21:59
Известия

Маткапитал предложили пустить на ремонт жилья

Известия17:20
РБК

«Известия» узнали о предложении разрешить тратить маткапитал на ремонт

РБК20:44
Телеканал 360°

Маткапитал в России предложили использовать для ремонта

Телеканал 360°18:54
URA.Ru

Россиянам разрешат тратить маткапитал на ремонт

URA.Ru17:11
РИА Новости

«Известия»: маткапитал могут разрешить тратить на ремонт

РИА Новости21:18

Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией

Санкт-Петербург, 15 сентября 2020, 17:58 — REGNUM Советскому и российскому актёру театра и кино, певцу, народному артисту РСФСР петербуржцу Михаилу Боярскому стало плохо, и он ненадолго потерял сознание в кабинете врача перед вакцинацией от гриппа.
Михаил Боярский потерял сознание во время медосмотра перед вакцинацией
REGNUMвчера в 10:58
829

Скорая высадила жительницу Волгограда в другом городе

Житель Волгограда Максим Гелунов ранее разместил пост в своем аккаунте в соцсети Facebook о том, что сестре его жены, у которой была высокая температура и другие признаки ОРВИ, участковый врач выписала направление в больницу города Волжского, который находится в 30 километрах от Волгограда.
РИА Новостивчера в 05:51
82

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Киевские силовики за сутки один раз нарушили условия перемирия в ДНР

Подконтрольные Киеву подразделения ВСУ за прошедшие сутки не производили обстрелы населенных пунктов ДНР, однако один раз нарушили предписанные меры по соблюдению перемирия, которое продолжается с 27 июля.
ИА Новороссиявчера в 04:19
7

В МИД РФ опровергли заявления Украины о встрече «нормандской четверки»

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все лидеры стран-участниц "нормандского формата", а это Германия, Россия, Украина и Франция, согласились на встречу на высшем уровне, которая может состояться после второй встречи политических советников.
Российская газета19:07
75

Военная прокуратура утвердила обвинение Рамилю Шамсутдинову

Во вторник 15 сентября военная прокуратура Читинского гарнизона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего восемь человек в воинской части Забайкалья в октябре 2019 года.
Коммерсантъвчера в 12:29
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Персонаж Франклин из GTA 5 подтвердил разработку GTA 6

Shawn also notes that "it took us 4 years to film and complete GTA 5" (NOT MY FOOTAGE) # GTA6 # GTAVI pic.twitter.com / mNupyaS9rn — GTA 6 NEWS (@ GTAVInewz) September 13, 2020 Так, в Twitter-паблике GTA 6 NEWS на днях было опубликовано мнение актера озвучки Шона Фонтено, подарившего свой голос Франклину из GTA 5.
Srnsk14 сентября в 14:05
10

Сатановский объяснил, почему Навальный возвращается в Россию

Сатановский выдвинул версию причин, почему Навальный так рвется на родину, несмотря на то, что по версии немецких властей его здесь намеревались убить при помощи вещества из группы "Новичок".
Московский Комсомолецвчера в 10:06
26

Трамп заявил о намерении США принять меры против ВТО из-за Китая

Американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Соединённых Штатов принять меры в отношении Всемирной торговой организации (ВТО) из-за решения третейской группы ВТО, признавшей незаконным повышение Вашингтоном пошлин на китайские товары.
RT на русском21:45
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