Экономика
Neva.TodayВ России предлагают вернуть продуктовые карточки
В России призывают вернуть продуктовые карточки в связи с ситуацией с коронавирусом. С таким предложением выступил производители и поставщики продовольственных товаров, сообщает РБК.
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с чего всё началось
Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.РБК14 апреля в 11:56
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Авторы идеи вернуть в Россию карточную систему объяснили инициативу опытом США
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