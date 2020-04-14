Экономика

Neva.TodayNeva.TodayВ России предлагают вернуть продуктовые карточки

В России призывают вернуть продуктовые карточки в связи с ситуацией с коронавирусом. С таким предложением выступил производители и поставщики продовольственных товаров, сообщает РБК.
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с чего всё началось

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

Руководители организаций производителей и поставщиков продовольствия и объединений торговых сетей призвали власти России незамедлительно приступить к реализации замороженного проекта Минпромторга России, в рамках которого наименее обеспеченным гражданам предлагалось раздать продуктовые карточки.
РБК14 апреля в 11:56

Подробнее о событии

Эксперт рассказал об обратной стороне инициативы с продуктовыми карточками

REGNUM04:09

Бизнес попросил власти вернуться к идее продовольственной помощи россиянам

ПРАЙМ14 апреля в 08:37

Авторы идеи вернуть в Россию карточную систему объяснили инициативу опытом США

Говорит Москвавчера в 11:07

В России призвали вернуть продуктовые карточки

РИА Новости14 апреля в 13:36

Бизнес попросил из-за COVID вернуться к идее выдачи продуктовых карточек

РБК14 апреля в 11:56

Помогать в еде: малоимущим россиянам предложили раздать продуктовые карточки

Известия04:05

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Коммерсантъ14 апреля в 08:31
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 10:18, Ашберн
Шоу-бизнес

Стало известно, как Джиган лечится в реабилитационном центре

Lisa.ru вчера в 13:30
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Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Президент поручил расширить применение такой поддержки и предоставить её не только малым и средним, но и крупным предприятиям в пострадавших секторах экономики.
RT на русском вчера в 12:35
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Общество

В России раскрыли реальное число безработных

Число безработных в России составляет около четырех млн человек, а не 735 тысяч, как заявляет Минтруда РФ.
URA.Ru 05:12
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Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,4K
Общество

Власти Башкирии продлили режим самоизоляции до лета

В Республике Башкортостан режим самоизоляции продлен до конца мая на фоне распространения коронавируса в стране.
Известия 08:33
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Наука

Врач назвал способ избежать осложнений со стороны легких при COVID-19

Российская газета 01:30
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Шоу-бизнес

Иван Ургант разделся вместе с Глюкозой ради флешмоба

Популярная артистка и ведущий передачи Иван Ургант приняли решение поучаствовать в популярном флешмобе с подушками, суть которого заключается в проведении фотосессии в полуобнажённом виде, когда громоздкие подушки прикрывают всё обнажённые части тела вместо одежды.
Bimru.ru 06:04
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Здоровье

Врач назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
2,2K
Политика

Обмен пленными между Киевом и Донбассом завершен

Газета.Ru 03:40
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Политика

Евросоюз задумал отправить миротворцев на границу Украины с Россией

В Европарламенте предложили отправить международную миротворческую миссию на границу Украины и России. Об этом сообщает телеканал 112.
Lenta.ru 09:51
Общество

В Тюменском военном училище выявили случаи заражения коронавирусом

Очаг заражения коронавирусом обнаружен на территории Тюменского высшего военно-инженерного командного училища (ТВВИКУ), сообщила журналистам в четверг заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских.
РИА Новости 08:30
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Экономика

Мишустин жестко ответил на слова главы МЭР о ситуации с кредитами

Премьер-министр Михаил Мишустин ответил на заявление главы Минэкономразвития Максима Решетникова о том, что льготные кредиты, выдаваемые банками компаниям малого и среднего бизнеса, убыточны для самих кредитных организаций.
РИА Новости 06:12
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Общество

«Яндекс» запустил домашнее тестирование на коронавирус

Тестирование платное, но первые 10 тыс. тестов для входящих в группу риска людей оплатит «Яндекс» в виде пожертвований в фонды-партнеры «Подарок ангелу» и «Друзья», сообщили в компании.
Коммерсантъ 09:07
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Происшествия

В Саратове перед судом предстанет экс-министр с супругом

В Саратове завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего министра – председателя комитета по информатизации Саратовской области и ее супруга, сообщили «АиФ-Саратов» в пресс-службе областной прокуратуры.
АиФ Саратов 08:27
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

Цены на бензин в России на АЗС вертикально-интегрированных нефтяных компаний и ряда независимых компаний за неделю, с 5 по 12 апреля, показали снижение.
RT на русском вчера в 05:39
4,2K
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

7Дней.ру 02:00
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Общество

В Кузбассе продлили режим самоизоляции до 26 апреля

Режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса в Кузбассе продлен до 26 апреля, заявил губернатор Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 07:06
17
Общество

Матвиенко не увидела повода для объявления майских праздников рабочими

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что предпосылок для отмены майских праздников в этом году нет.
Известия 07:21
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Политика

Стало известно о решении перенести парад Победы в Москве

Кремль принял решение не проводить парад Победы в Москве 9 мая и перенести мероприятие на более позднюю дату.
Lenta.ru вчера в 13:18
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Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
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Экономика

Губернатор Алтайского края отказался финансово поддерживать бизнес

Власти Алтайского края не намерены пока оказывать прямую поддержку бизнесу, пострадавшего от ограничительных мер в связи с распространением коронавируса.
РБК 09:55
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
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Экономика

Россиянам предложили раздать деньги просто так

Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
Lenta.ru 14 апреля в 06:47
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Политика

В ВОЗ заявили о беспокойстве из-за ситуации в России с коронавирусом

Растущее число зараженных COVID-19 и распространение коронавируса в России и некоторых других странах вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге во время онлайн-брифинга.
РБК 09:59
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Общество

Медикам в Москве предоставят бесплатные такси и места в гостиницах

«Медицинским работникам коронавирусных стационаров будет предоставлена возможность бесплатного проживания в столичных гостиницах и проезда на такси до места работы и обратно», — приводит РИА Новости сообщение.
RT на русском 08:48
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Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
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Происшествия

На Кубани выявлено 24 новых случая заболевания коронавирусом

На территории Кубани выявлено 24 подтвержденных новых случая COVID-19, сообщили в пресс-службе федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 04:06
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Хоккей

Экс-тренер сборной Канады Петерс возглавил ХК «Автомобилист»

Интерфакс - Россия вчера в 08:01
Политика

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Владимиром Путиным

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин в четверг вечером провели телефонный разговор.
ТАСС 10:15
Кино

Определен лучший фильм для домашнего просмотра

AmurMedia.ru вчера в 20:35
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