Экономика

BFM.ruBFM.ruВ России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ». Так называемый «индекс самогона» позволит достаточно точно прогнозировать кризисы.
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с чего всё началось

Ученые предложили ввести Индекс самогона

В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
Российская газета22 сентября в 02:22

Подробнее о событии

Эксперты объяснили введение «индекса самогона» в России

РЕН ТВ22 сентября в 17:20

Разработчик «индекса самогона» назвал инициативу шуткой

URA.Ru22 сентября в 12:13

Идея ввести в России «индекс самогона» оказалась шуткой

Lenta.ru22 сентября в 13:40

Разработчик «индекса самогона» объяснил эту инициативу

РИА Новости22 сентября в 13:39

Не гоните

Российская газета22 сентября в 12:55

Ученые объяснили введение «индекса самогона»

Известия22 сентября в 16:04

Российские ученые предложили ввести «индекс самогона»

РБК22 сентября в 10:06
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