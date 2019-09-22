В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").

с чего всё началось

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