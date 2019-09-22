Экономика

BFM.ruBFM.ruВ России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ». Так называемый «индекс самогона» позволит достаточно точно прогнозировать кризисы.
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с чего всё началось

Ученые предложили ввести Индекс самогона

В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
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