Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.

с чего всё началось

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