Экономика
BFM.ruВ России предлагают ввести «индекс самогона»
Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ». Так называемый «индекс самогона» позволит достаточно точно прогнозировать кризисы.
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с чего всё началось
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.Российская газета02:22
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Посадившему самолет на кукурузном поле экипажу подарили квартиры
Самолет с 226 пассажирами и семью членами экипажа благополучно приземлился посреди кукурузного поля в Подмосковье практически сразу после вылета из аэропорта Жуковского.
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Трамп одобрил переброску на Ближний Восток дополнительных сил США
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На Украине задержан подозреваемый в ДТП с 9 погибшими
Водителя грузовика, подозреваемого в смертельном ДТП в Одесской области Украины, задержали сотрудники правоохранительных органов.
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Вторую операцию перенесла актриса Анастасия Заворотнюк. У врачей есть надежда на улучшение состояния артистки.
Donday.ru вчера в 16:20
Автоспорт
Феттель выиграл Гран-при Сингапура
Пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель выиграл гонку 15-го этапа чемпионата "Формулы-1" Гран-при Сингапура, проходившую при искусственном освещении.
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Бессонные ночи провоцируют заболевания кишечника
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МИД объяснил заключение пакта Молотова — Риббентропа
Министерство иностранных дел России опубликовало разъяснение своей позиции по поводу заключения в 1939 году договора о ненападении с Германией, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
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Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
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Трамп призвал ЕС выделять больше средств для Украины
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что ЕС следует выделять больше средств на поддержку Украины.
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Lenta.ru 20 сентября в 14:38
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Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.
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Хохлов ответил «скоро все узнаете» на вопрос об отставке из «Динамо»
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Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
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Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
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Предыдущая победа в противостоянии со СКА была зафиксирована 10 января 2011 года, когда «Витязь» одолел соперника в серии буллитов — 5:4. Подопечные Михаила Кравеца открыли счёт в концовке первого периода после того, как Александр Сёмин реализовал численный перевес.
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