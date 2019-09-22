В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").

с чего всё началось

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ». Так называемый «индекс самогона» позволит достаточно точно прогнозировать кризисы.

Армия и оружие Генерал армии США посетовал, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море Американский генерал, бывший командующий сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес пожаловался на то, что Россия блокирует учения НАТО в Черном море.

Наука Нательное устройство помогло от облысения Создатели прибора говорят, что он должен хорошо работать у мужчин на ранних стадиях облысения.

Политика Пушков оценил призыв Трампа к ЕС выделять больше денег Украине Призыв президента США Дональда Трампа к странам Европы выделять больше средств на помощь Украине свидетельствует о желании Вашингтона переложить ответственность за «чемодан без ручки», которым стал Киев, на других.

Шоу-бизнес Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату Врач-нейрохирург объяснил перевод актрисы Анастасии Заворотнюк, находящуюся ранее в коме, из реанимации в общую палату.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов объяснил, почему променял Бузову на Костенко Анастасию Костенко называли разлучницей, ведь именно к ней ушел Дмитрий Тарасов, который был в браке с известной телеведущей и певицей Ольгой Бузовой.

Происшествия Две боевые машины ВДВ разбились на учениях «Центр-2019» Две БМД разбились при десантировании из самолетов Ил-76 на учениях «Центр-2019» 20 сентября.

Армия и оружие Пентагон попросил прощения за угрозу бомбить участников штурма Зоны-51 Пентагон извинился за опубликованный сотрудниками ведомства твит с угрозой разбомбить участников штурма Зоны-51 в Неваде, передает ТАСС.

Спорт Ставшая интернет-звездой американская гимнастка снялась обнаженной Американская гимнастка Кэтлин Охаши приняла участие в обнаженной фотосессии ESPN Body Issue.

Здоровье В России могут начать бесплатно выдавать назначенные лекарства Минздрав в рамках разработки единой цифровой системы амбулаторного лекарственного обеспечения пытается просчитать варианты выдачи пациентам поликлиник необходимых лекарств.

Кино Лю Кан и Джонни Кейдж из первой «Смертельной битвы» сыграли в Mortal Kombat Не забыла о ней и студия NetherRealm Studios, решившая сыграть на ностальгии в ходе рекламной кампании вышедшей в апреле Mortal Kombat 11: доступного в DLC Шан Цуна вновь сыграл Кэри-Хироюки Тагава, а в одном из рекламных роликов появился известный по роли Рейдена Кристофер Ламберт.

Армия и оружие Шойгу допустил отмену призыва в армию Отвечая на вопрос журналиста, возможна ли в перспективе отмена обязательного призыва в армию, Шойгу сказал: «В принципе это возможно».

Общество Девам не нужно расслабляться, а Стрельцы получат признание Скоро вы получите признание и финансовое вознаграждение за труды. ♑️ Козерог Гороскоп для Козерогов советует не отказываться от общественных мероприятий.

Общество Меган Маркл раскритиковали за платье в $11 тысяч Как отмечается, для торжества герцогиня надела платье от Valentino стоимостью в $11 тыс. Однако выбор Маркл не понравился британцам, которые раскритиковали ее за расточительство.

Энергетика Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на восстановление Государственной нефтяной компании Saudi Aramco могут потребоваться месяцы на ремонт после атак.

Экономика В России могут увеличить период выплаты накопительной пенсии Речь идет об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии - так называемом "сроке дожития".

Технологии Эпоха боточеловека: компьютерные программы стали неотличимы от людей Простые боты, которые раньше использовались злоумышленниками для различных мошеннических схем и легко ловились программами для обеспечения кибербезопасности, стали по своему цифровому поведению абсолютно неотличимыми от людей.

Гаджеты В Россию придет китайско-американский производитель очень необычных смартфонов Palm образца 2018 года – это очень маленький смартфон на Android.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Авто В МВД предупредили о новой волне угонов МВД России предупредило водителей об очередной волне автомобильных угонов.

Политика В Китае начали взрывать мечети Власти Китая начали уничтожать мечети и минареты.