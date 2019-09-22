Экономика

BFM.ruBFM.ruВ России предлагают ввести «индекс самогона»

Эксперты Финансового университета при правительстве РФ предложили считать производство и потребление самогона индикатором экономической ситуации в стране, сообщила «РГ». Так называемый «индекс самогона» позволит достаточно точно прогнозировать кризисы.
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с чего всё началось

Ученые предложили ввести Индекс самогона

В целом в России потребление самогона сокращается. Об этом узнали эксперты Финансового университета при правительстве России, опросив летом и осенью этого года жителей средних и крупных городов России (результаты опроса есть в распоряжении "Российской газеты").
Российская газета02:22

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Эксперты объяснили введение «индекса самогона» в России

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Lenta.ru13:40

Разработчик «индекса самогона» объяснил эту инициативу

РИА Новости13:39

Не гоните

Российская газета12:55

Разработчик «индекса самогона» назвал инициативу шуткой

URA.Ru12:13

Ученые объяснили введение «индекса самогона»

Известия16:04
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Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 20:21, Вашингтон
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