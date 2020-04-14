Коронавирус
9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным
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с чего всё началось
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".Интерфакс08:58
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Saratovnews 11:10
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Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Госдума на заседании во вторник, 14 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон о корректировке Дня окончания Второй мировой войны.
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NewInform вчера в 06:06
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Футбол
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Как сообщает Daily Mirror, УЕФА планирует провести матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы в течение трёх недель в августе.
Life.ru вчера в 04:59
Политика
Более 70 российских школьников застряли в США
В посольство России в США обратились более 70 российских школьников: они застряли в стране и не могут получить помощь.
Lenta.ru 12:07
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Миномет взорвался на учениях в Донецкой области
Газета.Ru 12:29
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Начал работать сервис по оформлению пропусков в Москве
Оформлять цифровые пропуска для поездок на транспорте начали в Москве, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО вчера в 02:41
Политика
Путин призвал принять экстраординарные меры по борьбе с вирусом
Для остановки распространения коронавируса нужны экстраординарные меры, заявил Владимир Путин во время онлайн-заседания Высшего Евразийского экономического совета в связи с пандемией.
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42-летняя Екатерина Климова предстала в образе школьницы
Не обошлось и без критиков, которые отметили, что актрисе в её 42 года строить из себя школьницу просто смешно и нелепо.
Discover24 03:28
Технологии
Хакеры выставили на продажу тысячи аккаунтов Zoom
Специализирующаяся на кибербезопасности компания Group-IB обнаружила, что в даркнете появились объявления о продаже 4,2 тыс. аккаунтов сервиса для видеоконцеренций Zoom, из которых 31 принадлежит пользователя в домене .ru.
Коммерсантъ 08:40
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Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе
Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
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Мобильное приложение «Карта жителя Нижегородской области» нельзя скачать в Google Play из-за низких оценок пользователей.
Newsroom24 10:25
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Lenta.ru 12:29
Здоровье
Зафиксирован первый случай передачи коронавируса от мертвого человека
Ученые предположили, что в Бангкоке мог произойти первый случай передачи нового типа коронавируса от умершего человека к живому, сообщает Daily Mail.
Взгляд.ру 11:26
Общество
Министр юстиции связал бунт в колонии Ангарска с шантажом осужденных
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Под Тверью на химзаводе произошла утечка брома
Газета.Ru 04:49
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Россиянам предложили раздать деньги просто так
Группа экономистов, среди которых профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев и профессор Чикагского университета Константин Сонин, призвала раздавать деньги россиянам просто так и запустить программу количественного смягчения.
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Футбол
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Общество
Вирусолог описал жизнь в России после отмены режима самоизоляции
Москва, 13 апреля 2020, 06:30 — REGNUM После отмены режима самоизоляции в России не стоит ожидать быстрого возвращения к привычной жизни, заявил доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в интервью НСН.
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Из-за пандемии коронавируса 32% москвичей временно перестали работать, а 12% остались совсем без работы, следует из данных апрельского исследования холдинга «Ромир» среди 500 жителей столицы старше 18 лет.
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Шесть новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии
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