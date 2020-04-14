Коронавирус
Expert.ruВ России предлагают ввести карточки на продукты питания
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.
Читать в источнике
Оценить17
с чего всё началось
Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".Интерфакс08:58
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 23:02, Ашберн
Экономика
В России призвали вернуть продуктовые карточки
Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
Футбол
УЕФА пока не принял решение по поводу текущего сезона
Рабочая группа, в которую входят представители УЕФА, ЕСА и лиг Европы, пока ничего не решили по поводу прерванного из-за коронавируса футбольного сезона, сообщает РИА "Новости".
ProstoProSport 08:15
Происшествия
Ещё восемь случаев заражения коронавирусом подтвердились в Хакасии
Абакан, 14 апреля 2020, 07:11 — REGNUM В Хакасии подтверждено ещё восемь случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 00:11
Космос
SpaceX повторно отложила запуск Falcon 9 с интернет-спутниками
Компания SpaceX отложила пуск ракеты Falcon 9, которая должна была вывести на орбиту 60 спутников, «по меньшей мере на несколько дней», сообщает Florida Today.
Коммерсантъ 21:09
Здоровье
Названо число бессимптомных переносчиков коронавируса в России
Ранее ученые из Сингапура заявили, что от 50 до 70 процентов инфицированных коронавирусом переносят его бессимптомно.
Lenta.ru 16:15
Кино
На Disney+ частично зацензурили наготу в мелодраме «Всплеск»
Пользователи сети обратили внимание, что версия мелодрамы «Всплеск» на Disney+ отличается от оригинала — в ней зацензурили моменты с частичной наготой актрисы Дэрил Ханны.
Игромания.ру 09:04
Общество
В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом
Российская газета 17:22
Общество
В США за сутки умерло рекордное число людей от коронавируса
В США умерло рекордное число людей от коронавируса за сутки — 2 228. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.
Lenta.ru 21:47
Политика
Путин предостерег от халатности в борьбе с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать как преступную халатность факты, когда в регионах не будет что-то вовремя сделано для борьбы с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 09:47
Общество
Ещё +1. Коронавирус в Приангарье развивается
По состоянию на 18 часов 14 апреля на территории Иркутской области официально зарегистрирован ещё один случай заражения коронавирусом.
Братская Студия Телевидения 06:54
Политика
Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности
Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
Политика
Генсек ООН раскритиковал решение Трампа прекратить финансирование ВОЗ
Генсек ООН Антониу Гутерреш раскритиковал решение президента США Дональда Трампа приостановить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 21:24
Общество
Мурашко рассказал о разработке вакцины от коронавируса в России
Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров, в ближайшее время начнутся клинические испытания, рассказал министр здравоохранения России в эфире телеканала «Россия 1».
RT на русском 15:55
Экономика
Forbes сообщил об антикризисном пакете правительства в триллион рублей
Правительство намерено выделить около триллиона рублей для поддержки экономики в условиях ограничительных мер по сдерживанию распространения коронавируса.
РИА Новости 16:07
Политика
Госдума приняла закон о переносе дня окончания Второй мировой войны
Госдума во вторник, 14 апреля, в третьем чтении приняла закон о корректировке дня окончания Второй мировой войны.
Известия 11:54
Политика
Трамп рассказал, что обсудил с Путиным во время последнего разговора
Газета Кемерова вчера в 22:42
Экономика
КПРФ предложила выплатить по 20 тысяч рублей москвичам на самоизоляции
Фракция КПРФ в Мосгордуме отправила письмо мэру Москвы Сергею Собянину, где попросила поддержать москвичей на карантине, в том числе выплатить по 20 тысяч рублей каждому, пишет РИА "Новости".
Газета.Ru 12 апреля в 16:57
Общество
У банков появились сложности с обслуживанием клиентов по истекшим паспортам
Председатель ассоциации Виктор Достов пояснил, что «в нынешних условиях клиенты могут столкнуться со сложностями в продлении паспорта, в результате чего не смогут полноценно обслуживаться в банках».
Телеканал 360° 22:04
Здоровье
Доктор Комаровский объяснил антибиотиками смертность в Италии
Как сообщает ToDay News Ufa, на YouTube-канале доктор и телеведущий Евгений Комаровский озвучил причину высокого уровня гибели итальянцев от коронавируса: это неконтролируемый прием антибиотиков, это спровоцировало устойчивость микроорганизмов к лекарствам.
ToDay News Ufa 12:07
Здоровье
В Иркутской области снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ
На территории Иркутской области снижается уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Областная газета (г. Иркутск) вчера в 21:52
Общество
Крупнейший в мире самолет доставил в Варшаву тонны защитных масок
Самый крупный самолет в мире доставил в столицу Польши тонны защитных масок.
ToDay News Ufa 15:44
Экономика
Минэнерго спрогнозировало сокращение энергопотребления из-за пандемии
Энергопотребление в России на фоне всеобщего режима самоизоляции может сократиться на 3,6–10,1% в 2020 году, объем сокращения будет зависеть от сценария развития ситуации с пандемией.
Известия 21:26
Общество
В Москве от коронавируса умер физик РАН
В Москве умер заразившийся коронавирусом научный сотрудник Института ядерных исследований (ИЯИ) РАН кандидат физико-математических наук Данила Тлисов.
РБК 11:32
Транспорт
В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков
С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
Игры
Ubisoft раздаёт бесплатно Assassin’s Creed 2
News.ru 10:10
Происшествия
Число зараженных коронавирусом в Забайкалье удвоилось за сутки
За прошедшие сутки в Забайкальском крае удвоилось число подтвержденных случаев заражения коронавирусом и достигло 28.
Московский Комсомолец Чита 22:07
Политика
В Киеве заявили о задержании шпионившего в пользу России генерала СБУ
Украинские контрразведчики заявили о разоблачении высокопоставленного агента российской Федеральной службы безопасности (ФСБ) — задержан генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов.
РБК 10:24
Авто
В России массово подорожали новые автомобили
В Европлане в свою очередь говорят об удорожании машин Volkswagen за март на 30-100 тыс. рублей, а также изменение цен произошло для автомобилей китайской Haval.
Tvoe-avto.com 09:48
Общество
Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях
Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
Авто
Украинцы построили квадроцикл с мотором Subaru и динамикой гиперкара
Украинская мастерская Iron Custom Motors построила гибрид квадроцикла и автомобиля -- Quanta R. Кастом оснащен оппозитником Subaru, полноприводной трансмиссией и разгоняется до первой «сотни» менее чем за три секунды, как гиперкар.
Motor 12:00