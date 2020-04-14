Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".

с чего всё началось

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.

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