Коронавирус

Expert.ruExpert.ruВ России предлагают ввести карточки на продукты питания

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров обратились к Кабмину РФ с призывом разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи – ввести продовольственные карточки для малообеспеченных россиян.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфакс08:58

Подробнее о событии

В России могут появиться продовольственные карточки на мясо, хлеб и молоко

Новые Известия13:24

Руководители общероссийских объединений потребителей призвали правительство ввести продовольственные карточки

Эхо Москвы14:00

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождь10:24

Производители товаров предложили «реанимировать» идею о выдаче продуктовых карточек людям

ЗакC.Ру11:36

В России могут появиться продуктовые карточки. Запрос в правительство уже направлен

URA.Ru09:42

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правда09:33

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркет08:39
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Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк поздравила Татьяну Навку

Вестник 04:51
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Политика

Почти 40% россиян уверены в отстаивании Путиным интересов олигархов

Президент Владимир Путин выражает интересы олигархов, банкиров и крупных предпринимателей, считают 38% россиян.
Ведомости вчера в 17:04
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Футбол

Бывший футболист Алиев назвал Крым частью Украины

За "Локомотив" Алиев провел 25 поединков в рамках чемпионата России, в которых записал в свой актив 14 голов.
Vprognoze.ru 16:13
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Экономика

В России призвали вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики продовольственных продуктов призвали руководство страны вернуться к практике раздачи продуктовых карточек наименее обеспеченным россиянам, пишет РБК.
РИА Новости 13:36
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Общество

Первый испытатель вакцины от коронавируса рассказала о своих ощущениях

Американка Дженнифер Халлер, ставшая первым в мире человеком, получившим экспериментальную вакцину от коронавируса, рассказала в беседе с изданием The Telegraph о своих ощущениях.
РИА Новости 18:46
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Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева призналась, что потеряла третьего ребенка

Лера впервые призналась, что относительно недавно она потеряла своего третьего ребёнка.
Bimru.ru 02:38
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Общество

Россияне рассказали о готовности больше работать после конца самоизоляции

Опрос проводился с 6 по 13 апреля, в нем приняли участие 1,6 тыс. человек, которые работают по пятидневному графику.
Известия 13:30
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Транспорт

В Москве и Подмосковье запретили поездки без пропусков

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска.
РБК 17:00
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Спорт

Total War: Shogun 2 скоро станет бесплатной в Steam

Лондон, 13 апреля 2020, 09:20 — REGNUM В апреле пользователи Steam смогут бесплатно получить игру Total War: Shogun 2. Об этом 13 апреля сообщает портал PCGamer.
REGNUM вчера в 02:20
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Гаджеты

Motorola 22 апреля представит флагманский смартфон

Компания Motorola готовит к выпуску новые флагманские смартфоны Motorola Edge и Edge+.
Piter.tv 04:00
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Игры

Обновление Journey’s End для Terraria выйдет 16 мая

Всего будет добавлено более 800 предметов.Terraria появилась в 2011 году на РС, а потом была адаптирована для PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One и мобильных устройств.
RuNews24.ru 02:07
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Происшествия

На Колыме у девяти старателей предварительно подтвержден COVID-19

В Ягоднинском округе Магаданской области сразу у девяти работников артели предварительно обнаружили коронавирусную инфекцию.
Российская газета 20:29
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Общество

Разработкой вакцины от коронавируса в России занимаются семь центров

Напомним ранее гендиректор центра вирусологии Ринат Максютов рассказал о работе по разработке вакцины от коронавируса в ГНЦ ВБ «Вектор».
Комсомольская правда 16:16
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Общество

В США число случаев заражения коронавирусом превысило 600 тысяч

Скончались 25575 человек, выздоровели около 46 тыс. Тем временем президент США Дональд Трамп допустил вероятность снятия введенных из-за коронавируса ограничений в 20 штатах до начала мая.
Росбалт 19:40
Шоу-бизнес

Тина Канделаки унизила Ксению Собчак за обвинения в фотошопе

Журналистка Тина Канделаки ответила обвинившей ее в увлечении фотошопом телеведущей Ксении Собчак оригиналом снимка, где она позирует с открытым животом в своем телеграм -канале.
АМИТЕЛ 20:42
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Политика

Президент Чехии называет глупостью снос памятника Коневу в Праге

Президент Чехии сообщил, что маршал Конев освободил от нацистов Прагу и гитлеровский лагерь смерти Освенцим.
RuNews24.ru 12 апреля в 11:42
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Армия и оружие

Войска Фаиза Сарраджа заняли территорию до границы Туниса

REGNUM вчера в 12:02
Космос

В NASA покажут, как выглядела Вселенная в день вашего рождения

В честь 30-летнетия космического телескопа Hubble на сайте NASA появился сервис, который позволит при вводе даты рождения увидеть, как выглядел в то время космос.
РЕН ТВ 10:58
Политика

МИД: десятки школьников из России попали в сложную ситуацию в США

"Со своей стороны, МИД и российские дипломатические учреждения в США, разумеется, делают все возможное для розыска детей", — сказала Захарова и попросила их родителей и учителей предоставить любую имеющуюся информацию, которая поможет в сложившейся ситуации.
РИА Новости 14:36
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Шоу-бизнес

В больнице назвали состояние Надежды Бабкиной тяжелым

Источник в больнице, где проходит лечение от пневмонии певица Надежда Бабкина, в беседе с изданием "Стархит" рассказал о прогнозах относительно здоровья артистки.
Газета.Ru 11:32
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Экономика

Кудрин предложил увеличить МРОТ и пособие по безработице до двух МРОТ

Председатель Счетной палаты Алексей Кудрин предложил повысить пособие по безработице до величины в полтора или два минимальных размера оплаты труда, который также, по его мнению, на время кризиса стоило бы увеличить.
Интерфакс вчера в 05:49
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Общество

Граждане РФ вылетели из США в Россию возвратным рейсом

Граждане России, пожелавшие вернуться на родину, во вторник вылетели из Нью-Йорка в Санкт-Петербург и Москву возвратным рейсом "Аэрофлота".
Российская газета 21:05
Футбол

Игрок «Крыльев» Зиньковский рассказал, как «Спартак» отказал ему в просмотре из-за роста

Хавбек «Крыльев Советов» Антон Зиньковский рассказал по какой причине ему отказал в просмотре московский «Спартак», подчеркнув, что был бы рад забить в ворота красно-белых.
Чемпионат 19:43
Политика

Госдума приняла закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

«Формулировка «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» символизирует переход от состояния войны к миру, поиску путей примирения и сотрудничества», — говорится в документе.
RT на русском 16:59
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Космос

«Большая перемена» запустила космическую неделю для школьников

Организаторы всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» объявили космическую неделю в честь Дня космонавтики: участники сообщества конкурса «ВКонтакте» смогут узнать, как готовятся к полету космонавты, как работают ученые на МКС, а также получат возможность принять участие в челленджах, посвященных теме космоса.
Ридус 12 апреля в 11:42
Здоровье

Врач озвучил последние слова пациента, умирающего от коронавируса

Как сообщает ToDay News Ufa, американский врач Деррик Смит оказался в последние минуты с больным, когда он подключал к нему аппарат искусственной вентиляции лёгких.
ToDay News Ufa вчера в 04:35
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Энергетика

Цены на бензин на заправках России начали снижаться

В результате средние цены в России на бензин Аи-92 снизились на 4 копейки - до 43,04 руб./л, Аи-95 - на 3 копейки - до 46,1 руб./л. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране составляют 49,96 руб./л.
Интерфакс 12:43
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Экономика

Forbes: глава Amazon разбогател за день на $6,4 млрд

Состояние богатейшего в мире человека, главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса выросло за день более чем на $6 млрд на фоне рекордного роста стоимости акций компании.
ТАСС 18:11
Политика

Захарова призвала США привлечь The New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания The New York Times.
РИА Новости 14:45
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Политика

США приостановили финансирование Всемирной организации здравоохранения

"Взносы приостанавливаем до проведения оценки роли ВОЗ в плохом управлении и сокрытии информации о распространении коронавируса", - цитирует американского лидера ТАСС.
Российская газета 19:58
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