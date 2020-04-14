Коронавирус

9111.ru9111.ruВ России предложили раздавать продуктовые карточки бедным

Ранее 9111.ru писал, что россиянам предложили раздать деньги просто так.
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с чего всё началось

Представители потребрынка призвали правительство слать продукты бедным

Руководители общероссийских объединений потребителей, производителей и продавцов потребительских товаров призвали правительство разморозить и расширить проект Минпромторга по адресной продовольственной помощи (продовольственные карточки) малообеспеченным россиянам. Их обращение есть у "Интерфакса".
Интерфакс08:58

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Руководители общероссийских объединений потребителей призвали правительство ввести продовольственные карточки

Эхо Москвы14:00

Представители потребрынка РФ просят власти разморозить программу адресной продовольственной помощи населению

Финмаркет08:39

Производители предложили меры поддержки малоимущих в условиях пандемии

Известия09:38

Объединения потребителей призвали ввести карточки на продукты питания

Комсомольская правда09:33

Производители предложили ввести карточки на продукты для потерявших доход

Дождь10:24

Бизнес попросил власти вернуться к идее продовольственной помощи россиянам

ПРАЙМ08:37

Производители и продавцы продуктов просят госкредиты для потребителей

Коммерсантъ08:31
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Автоматически обработан 7141 источник, обновлено в 15:29, Ашберн
Космос

Рогозин похвалился «атлетичной красавицей»

News.ru 09:14
Политика

Захарова призвала США привлечь New York Times к ответственности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала США начать привлекать причастных к дезинформации о пандемии коронавируса с издания New York Times.
РИА Новости 14:45
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Политика

МИД: десятки школьников из России оказались в сложной ситуации в США

Несколько десятков российских школьников, прибывших осенью 2019 г. в США для обучения в американских образовательных учреждениях, оказались в сложном положении в условиях распространения коронавируса, сообщил МИД России.
Ведомости 13:32
1,8K
Происшествия

Миномет взорвался на учениях в Донецкой области

Газета.Ru 12:29
8
Общество

В Калининграде вводят обязательные разрешения на передвижение граждан

Калининград, 14 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Калининграде и во всей Калининградской области вводятся специальные справки, которые разрешают передвижение жителей в период самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.
REGNUM 12:14
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Происшествия

В Белгородской области скончался второй пациент с COVID-19

Белгород, 14 апреля 2020, 21:42 — REGNUM В Белгородской области 14 апреля скончался пациент, заражённый коронавирсной инфекцией, сообщил портал Fonar.tv со ссылкой на правительство региона.
REGNUM 14:42
Происшествия

В Ленобласти завели дело о «коронавирусном» хостеле для мигрантов

Следственное управление СКР по Ленинградской области сообщило о возбуждении уголовного дела по факту массового заражения коронавирусом мигрантов, которые проживали в хостеле в деревне Новосергиевка.
Инфо24 14:15
3
Шоу-бизнес

51-летний Максим Фадеев похудел на 85 килограммов

51-летний продюсер Максим Фадеев много лет страдает от лишнего веса.
Вокруг ТВ вчера в 21:56
1
Общество

Попова рассказала, когда будут видны результаты самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в эфире Первого канала, когда будут видны результаты мер российских властей по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 15:11
Транспорт

В Дептрансе рассказали об использовании пропуска для поездки на такси

Пассажиру в Москве будет отказано в поездке на такси, если у него отсутствует цифровой пропуск или не совпадает маршрут, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта.
РИА Новости 08:08
11
Религия

РПЦ порекомендовала верующим самим освятить куличи на Пасху

Из-за закрытия церквей для прихожан в Москве и области жителям рекомендуют на Пасху освятить куличи самостоятельно.
Новые Известия 04:34
88
Политика

Путин заявил об экстраординарных мерах для борьбы с коронавирусом

Президент России Владимир Путин считает, что для остановки распространения коронавируса требуется прибегнуть к экстраординарным мерам.
Газета.Ru 11:27
2,5K
Экономика

Forbes узнал об антикризисном пакете правительства в 1 трлн руб

Из 1 трлн рублей, которые правительство решило потратить в рамках второго пакета антикризисных мер, на поддержку малого и среднего бизнеса выделят чуть более 100 млрд рублей, пишет российская редакция журнала Forbes со ссылкой на источники.
РБК 13:45
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Здоровье

Рошаль призвал СК прекратить проверку больницы в Уфе

Президент Национальной медицинской палаты доктор Леонид Рошаль призвал Следственный комитет прекратить проверку в Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе, сообщила пресс-служба палаты.
РИА Новости 12:37
96
Шоу-бизнес

Дочь Ивана Урганта опубликовала пикантные фото с афроамериканцем

Снимки получились весьма пикантными: Эрика страстно обнимала бойфренда, демонстрируя изгибы тела в мини-платье.
StarHit.ru 11:00
Армия и оружие

В Британии оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак»

В Великобритании высоко оценили российскую снайперскую винтовку «Сумрак».
ToDay News Ufa 05:15
36
Экономика

Российские операторы связи предупредили о росте тарифов

Рост тарифов на связь в 2020 г. может оказаться выше, чем прогнозировали аналитики в конце прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на опрос Telecom Daily, в котором участвовали 114 руководителей компаний и организаций телекоммуникационного сектора, за исключением федеральных операторов сотовой связи, из 15 городов, включая Москву и Санкт-Петербург.
Ведомости 03:59
2,4K
Экономика

Букмекерские конторы исключили из системообразующих предприятий

Ранее Генпрокуратура поручила ведомству проверить, как букмекерские конторы попали в список из 646 системообразующих для российской экономики предприятий.
Коммерсантъ 14:15
396
Общество

Нарушителям самоизоляции грозит уголовное наказание

В Подмосковье водителям, которые нарушают режим самоизоляции, может грозить уголовная ответственность.
ТВ Центр 14:33
4
Общество

Инфекционист Никифоров назвал жесткий карантин опасным

Как сообщает ToDay News Ufa, у жесткого карантина есть обратная опасная сторона.
ToDay News Ufa 11:21
32
Игры

«Последствия есть всегда»: вышел дебютный трейлер ужастика The Dark Pictures Anthology: Little Hope

3DNews 12:42
Экономика

Лукашенко призвал к гибкому формированию цены на природный газ

13 апреля Лукашенко призвал Россию снизить цену на природный газ для республики в условии пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
Известия 05:25
51
Хоккей

Хоккеист Михаил Сергачев рассказал об отличиях Америки и России

ProstoProSport 14:07
Общество

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 20 апреля

В Росавиации рассказали о формировании предварительного графика вывозных рейсов до 20 апреля.
Вести.Ru 15:02
Общество

Саудовский принц назвал семейными отношения с Россией

Ведущая напомнила, что пять недель назад между Эр-Риядом и Москвой произошел «довольно неприятный развод», и уточнила, в каком состоянии сейчас отношения между странами, спросив, может ли ценовая война потенциально возобновиться через пару лет.
РБК 12:43
69
Общество

Роспотребнадзор заявил о стабильном росте заболеваемости коронавирусом

На сегодняшний день в России зафиксирован плавный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, что позволяет оказывать высококвалифицированную помощь всем заболевшим.
Известия 14:28
Происшествия

Дом агента хоккеиста Малкина ограбили в Подмосковье

Дом агента нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Питтсбург Пингвинз" и сборной России Евгения Малкина ограбили в Подмосковье.
Газета.Ru 06:41
Общество

Власти Москвы назвали условия для аннулирования пропуска

Глава Департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк сообщил, что власти проверят данные о работодателе, указанные горожанами для цифровых пропусков.
RT на русском вчера в 13:40
12
Происшествия

В Воронеже скончался пациент с подозрением на коронавирус

Воронеж, 14 апреля 2020, 21:39 — REGNUM 66-летний житель Воронежа с предварительно положительным анализом на коронавирус скончался в БСМП №1, об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе правительства региона.
REGNUM 14:39
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне этого года на бирже ICE в Лондоне упала на 6,4%, до $29,82 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 20:15 мск.
Коммерсантъ 12:03
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