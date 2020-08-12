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Известия
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе. Оформление кредитов и депозитов по биометрии в АТМ изучается в Промсвязьбанке, сообщили «Известиям» в кредитной организации.В источнике
С чего всё началось
Известия

Займообслуживание: кредиты начнут выдавать в банкомате по биометрии

Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Функционал упростит процесс оформления займа для граждан, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Сдавшие биометрию россияне смогут оформить кредит прямо в банкомате

Телеканал 360°19:29
News.ru

Банки будут выдавать кредиты через банкоматы

News.ru20:49
URA.Ru

Россияне смогут получать кредиты через банкоматы

URA.Ru20:05
Комсомольская правда

Банкоматы научатся выдавать кредиты по биометрии

Комсомольская правда01:42
ТК Звезда

В России планируют использовать биометрию для выдачи кредитов через банкоматы

ТК Звезда19:07
ТАСС

«Известия»: российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

ТАСС18:49
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Известия18:30

Чистый государственный долг России превысил ликвидные резервы

Москва, 13 августа 2020, 04:24 — REGNUM Разница между объёмом долга федерального правительства в России и ликвидными резервами достигла по состоянию на 1 июля 1,55 трлн рублей, передаёт 13 августа РБК со ссылкой на статистические данные Центробанка и Министерства финансов РФ.
REGNUM21:24
822

Михаила Абызова окончательно обвинили в оргпреступности

По данным СКР, создателями ОПС являются Михаил Абызов, а также заместитель генерального директора ООО "Ру-ком" Максим Русаков и однофамилец руководившего следственной бригадой СКР по этому делу генерал-майора юстиции Сергея Степанова — гендиректор группы "Ру-ком" Николай Степанов.
Коммерсантъ18:07
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Познер назвал Лукашенко «советским продуктом в худшем виде»

«Не надо было быть особенно проницательным человеком, чтобы еще тогда понять, кто такой Александр Лукашенко — советский продукт в худшем виде, человек, готовый ради удержания своей власти применить самые крайние меры», — заявил Познер.
Lenta.ru01:17
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Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Веснавчера в 10:40
9

Отрицательный резус-фактор повышает риск заболеть COVID-19

Подтверждается эта гипотеза и тем фактом, что у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом.
Известия17:15
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Двух саратовских чиновниц наказали за неисполнение поручения Путина

Напомним, по поручению президента Владимира Путина, которое прозвучало в послании Федеральному собранию в январе этого года, к 1 сентября все школы страны должны перейти на обеспечение горячим питанием младшеклассников, но 11 августа выяснилось, что к работе по-новому готовы только 58 регионов.
СаратовБизнесКонсалтингвчера в 07:13
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Минобороны Польши не увидело причин поднимать тему Белоруссии в НАТО

"Не думаю, что это хорошая тема для Североатлантического союза", - сказал министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире польского радио, в ответ на вопрос о том, как на ситуацию в Белоруссии должна реагировать НАТО.
Интерфакс02:22
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