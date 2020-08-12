В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе. Оформление кредитов и депозитов по биометрии в АТМ изучается в Промсвязьбанке, сообщили «Известиям» в кредитной организации.