В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии
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Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе. Оформление кредитов и депозитов по биометрии в АТМ изучается в Промсвязьбанке, сообщили «Известиям» в кредитной организации.В источнике
С чего всё началось
Займообслуживание: кредиты начнут выдавать в банкомате по биометрии
Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Функционал упростит процесс оформления займа для граждан, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01
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