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Известия
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Технология распознавания лица в банкоматах может использоваться для предоставления финансовых услуг без идентификации клиентов в офисе. Оформление кредитов и депозитов по биометрии в АТМ изучается в Промсвязьбанке, сообщили «Известиям» в кредитной организации.В источнике
С чего всё началось
Известия

Займообслуживание: кредиты начнут выдавать в банкомате по биометрии

Выдавать кредиты через АТМ в перспективе могут также МКБ, ВТБ, УБРиР и «Дом.РФ», рассказали «Известиям» в этих кредитных организациях. Функционал упростит процесс оформления займа для граждан, а банкам он позволит расширить клиентскую базу, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.
Известия17:01
Подробнее о событии
Комсомольская правда

Банкоматы научатся выдавать кредиты по биометрии

Комсомольская правда01:42
News.ru

Банки будут выдавать кредиты через банкоматы

News.ru20:49
URA.Ru

Россияне смогут получать кредиты через банкоматы

URA.Ru20:05
Телеканал 360°

Сдавшие биометрию россияне смогут оформить кредит прямо в банкомате

Телеканал 360°19:29
ТК Звезда

В России планируют использовать биометрию для выдачи кредитов через банкоматы

ТК Звезда19:07
ТАСС

«Известия»: российские банки могут начать выдавать кредиты через банкоматы по биометрии

ТАСС18:49
Известия

В России предлагают выдавать кредиты через банкомат по биометрии

Известия18:30

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями.
РБКвчера в 10:51
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
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Глава UFC назвал победителя трилогии Миочич-Кормье лучшим тяжеловесом всех времен

Победителя третьего поединка между Стипе Миочичем и Даниэлем Кормье, который определится уже в эти выходные на UFC 252 в Лас-Вегасе, можно по праву считать величайшим тяжеловесом в истории смешанных единоборств, уверен президент UFC, Дана Уайт.
FightTime.ruвчера в 13:58

Турция намерена увеличить закупки природного газа у Азербайджана

О намерении увеличить закупку природного газа у Азербайджана заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 12 августа на совместной пресс-конференции в Анкаре с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
ИА Красная Веснавчера в 10:40
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«Чертаново» одержал победу в ФНЛ благодаря голу 15-летнего Пиняева

Гол российского футбольного вундеркинда Сергея Пиняева принес московскому «Чертаново» выездную победу над омским «Иртышом» в рамках третьего тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) 12 августа в Домодедово.
ИА Красная Веснавчера в 11:31

Дегтярев рассказал о белорусских флагах на митингах в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил в интервью "Известиям", что на несанкционированные митинги в Хабаровске приходят "паразитирующие" на протесте люди, в результате на акциях уже поднимают флаги в знак солидарности с демонстрантами в Белоруссии.
РИА Новости20:34
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