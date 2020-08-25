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Премьер-новости за неделю
Премьер-новости за неделю

В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу

На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.В источнике
Подробнее о событии
ФедералПресс

Какие пособия получат россияне при подготовке детей к школе? Список

ФедералПресс04:11
URA.Ru

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу

URA.Ruвчера в 18:10
Московский Комсомолец

Родителям школьников Тверской области хотят выдавать деньги на сбор детей в школу

Московский Комсомолецвчера в 07:19
Известия

Недешевое удовольствие: на какую помощь могут рассчитывать россияне при подготовке детей к школе

Известия03:00
Lenta.ru

В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

Lenta.ruвчера в 17:27
ТАСС

В ЛДПР предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

ТАССвчера в 17:10
REGNUM

В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»

REGNUMвчера в 17:00

Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального

Глава Информационного центра оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом Александр Мясников подверг сомнению выводы врачей немецкой клиники «Шарите» о предполагаемом отравлении основателя ФБК Алексея Навального.
Доктор Мясников оценил выводы немецких врачей по делу Навального
Ведомости05:50
1K

Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк

Согласно источнику, права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора «Крик 5». Стоит отметить, что оригинальная версия «Чокнутого профессора» вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком.
Popcornnews.ru02:59

Под Волгоградом в ДТП разбились двое жителей Самарской области

По предварительным данным, 25 августа в 15:38 на 571 км автодороги Сызрань — Саратов — Волгоград Nissan Almera, за рулём которого был 43-летний житель Самарской области, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем DAF.
REGNUM05:21
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Минпросвещения не будет переносить начало учебного года на 1 октября

"Начало учебного года запланировано традиционно 1 сентября во всех регионах, сохраняя календарный учебный план и единое образовательное пространство", — прокомментировали РИА Новости в пресс-службе Минпросвещения.
РИА Новости03:20
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Кремль ответил на обвинения в адрес властей России из-за Навального

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес российских властей в причастности к случившемуся с оппозиционером Алексеем Навальным, госпитализированным с интоксикацией.
Lenta.ru06:01
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новости02:03
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