В России предложено ввести ежегодную выплату на сборы детей в школу
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На каждого ребёнка, собираемого в школу к 1 сентября, из федерального бюджета предлагается выплачивать 10 тысяч рублей — после того, как родители подадут соответствующее заявление в МФЦ или Пенсионный фонд.В источнике
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Родителям школьников Тверской области хотят выдавать деньги на сбор детей в школу
Московский Комсомолецвчера в 07:19