Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Газета.Ru
Газета.Ru

ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

В ЛДПР предложили ввести специальные выплаты на сборы детей в школу. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб.В источнике
Подробнее о событии
ФедералПресс

Какие пособия получат россияне при подготовке детей к школе? Список

ФедералПресс04:11
Известия

Недешевое удовольствие: на какую помощь могут рассчитывать россияне при подготовке детей к школе

Известия03:00
ТАСС

В ЛДПР предложили ввести ежегодные выплаты родителям на сборы детей в школу

ТАССвчера в 17:10
URA.Ru

В Госдуме предложили ввести ежегодные выплаты на сборы в школу

URA.Ruвчера в 18:10
Lenta.ru

В Госдуме предложили выплачивать по десять тысяч рублей на сборы в школу

Lenta.ruвчера в 17:27
Московский Комсомолец

Родителям школьников Тверской области хотят выдавать деньги на сбор детей в школу

Московский Комсомолецвчера в 07:19
REGNUM

В Госдуме разработали законопроект о выплатах «на школу»

REGNUMвчера в 17:00

Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк

Согласно источнику, права на проект приобрела продюсерская компания Project X Entertainment, которая на данный момент занимается разработкой хоррора «Крик 5». Стоит отметить, что оригинальная версия «Чокнутого профессора» вышла в 1963 году, тогда как одноименный фильм с Эдди Мерфи в главных ролях тоже является ремейком.
Культовая комедия «Чокнутый профессор» с Эдди Мерфи получит ремейк
Popcornnews.ru02:59

Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте

Завершена изоляция экипажа Международной космической станции (МКС) в российском сегменте, связанная с поиском места утечки воздуха в американском сегменте, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы «Роскосмоса».
Завершена изоляция экипажа МКС в российском сегменте
RT на русском04:50
4

Международный фестиваль джаза Koktebel Jazz Party открылся в Крыму

Для проведения Koktebel Jazz Party в условиях высокой эпидемиологической опасности, пришлось даже изменить некоторые положения Указа главы Крыма о режиме повышенной готовности (исключения введены и для фестивалей «Rap Koktebel» и «Таврида-Арт»).
Бизнес-газета22 августа в 04:22
39

Невеста борца Заурбека Сидакова пыталась покончить с собой

Напомним, очевидцы бракосочетания рассказали, что в ходе свадебного банкета 24-летний жених, всемирно известный борец Заурбек Сидаков, а также родители молодых и некоторые гости получили на свои телефоны непристойные видео с участием 25-летней Мадины, невесты Заурбека.
SakhaPress.ruвчера в 21:20
396