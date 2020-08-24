ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу
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В ЛДПР предложили ввести специальные выплаты на сборы детей в школу. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб.В источнике
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Родителям школьников Тверской области хотят выдавать деньги на сбор детей в школу
Московский Комсомолецвчера в 07:19