ЛДПР предложила ввести выплаты на сборы детей в школу

В ЛДПР предложили ввести специальные выплаты на сборы детей в школу. Об этом сообщил глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в своем Telegram-канале. Инициативой предлагается учредить ежегодную выплату родителям в размере 10 тыс. руб.