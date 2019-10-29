Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».

с чего всё началось

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

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