Здоровье
Lenta.ruВ России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.
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с чего всё началось
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».Ведомостивчера в 17:04
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РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс
Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
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Стало известно, кто сыграет в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»
Французский режиссер и актер Гийом Кане снимет фильм "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и исполнит в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 19:09
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РИА Новости вчера в 09:30
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Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью
Решение пересмотреть размер алиментов семья Костенко-Тарасова приняла после рождения дочери и беременности модели, потери работы, и когда у него не стало заработка.
Дни24 вчера в 11:40
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»
Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика
Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд
«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Авто
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Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
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Наука
В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом
Российские специалисты нашли способ продлить жизнь асфальта. Если добавлять в состав полиэтилен, то получится продукт совсем иного качества.
Комсомольская правда 01:29
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Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы
Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
ТАСС вчера в 20:38
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«Малефисента» остается лидером российского проката
Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
АБН 27 октября в 18:45
Экономика
Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы
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Общество
Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги
Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
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Здоровье
Заболеваемость ОРВИ в Рязанском регионе не достигла эпидпорога
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МедиаРязань вчера в 09:17
Здоровье
Причины инсультов у молодых россиян назвал врач
Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.
Live24 вчера в 04:19