Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.
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с чего всё началось

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомостивчера в 17:04

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Рецептурные лекарства предложили сделать бесплатными для россиян

Телеканал 360°01:23

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Комсомольская правда00:50

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Ведомостивчера в 17:04

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

URA.Ruвчера в 21:46

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Lenta.ruвчера в 21:28

Ученые предложили государству оплачивать все лекарства по рецептам

РБКвчера в 20:53

Экономисты предложили сделать бесплатными рецептурные лекарства в России

REGNUMвчера в 23:39
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Авто

Lamborghini отозвал в РФ 27 автомобилей Lamborghini Aventador

ToDay News Ufa вчера в 23:21
Политика

Путин посетит Венгрию с рабочим визитом 30 октября

REGNUM вчера в 08:52
Хоккей

Овечкин вышел на 12-е место по голам в истории НХЛ

Российский форвард забросил 668-ю и 669-ю шайбы и вышел на 12-е место в истории лиги, превзойдя результат Люка Робитайла (668).
РБК вчера в 22:52
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Lenta.ru вчера в 16:05
Политика

Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ

Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк поделилась жизнерадостной фотографией в Instagram

Недавно Анна и вовсе опубликовала жизнерадостный снимок. Искренне улыбающаяся девушка запечатлена в чёрной косухе и с распущенными волосами.
Discover24 вчера в 06:40
Происшествия

Водитель открыл стрельбу по пешеходу на северо-западе Москвы

Водитель открыл стрельбу из травматического оружия во время конфликта с пешеходом на северо-западе Москвы.
РБК вчера в 20:06
Общество

Названы регионы России с самыми качественными дорогами

Ранее были названы регионы России с самым заметным снижением числа дорожных аварий.
RT на русском вчера в 23:10
Армия и оружие

Россия озабочена количеством спутников США в космосе

RT на русском вчера в 19:29
Кино

Телеканал HBO анонсировал приквел к «Игре Престолов»

«HBO заказал десять эпизодов сериала House of the Dragon («Дом дракона»), приквела, созданного Джорджем Мартином и Райаном Кондалом», - говорится в сообщении телеканала.
Известия вчера в 23:37
Футбол

Дубль Месси принес «Барселоне» победу над «Вальядолидом»

"Барселона" разгромила "Реал Вальядолид" в матче 11-го тура чемпионата Испании.
Газета.Ru вчера в 18:30
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трёх направлениях

Российские специалисты ввели в эксплуатацию загоризонтные радиолокаторы «Подсолнух» на Дальнем Востоке, на Каспии и на Балтике.
RT на русском 01:16
Шоу-бизнес

Юлия Барановская заявила, что Андрей Аршавин болен

Барановская отмечает, что человек, который не общается со своими детьми, ментально болен.
Bimru.ru вчера в 11:14
Происшествия

Отец обвиняемого в смертельном ДТП в Екатеринбурге вызван в СКР

Погибли водитель такси и его пассажир. Анализ мочи обвиняемого показал, что он не был под действием наркотиков.
REGNUM вчера в 10:03
Общество

РБК: Генпрокуратура предложила изменить Уголовно-процессуальный кодекс

Генпрокуратура предложила внести в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) поправки, предусматривающие особые соглашения между правоохранительными органами и фигурантами уголовных дел по «экономическим статьям», пишет РБК со ссылкой на письмо заместителя генпрокурора Виктора Гриня бизнес-омбудсмену Борису Титову от 15 октября.
Ведомости вчера в 18:55
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова объявила об уходе из «Уральских пельменей»

Актриса шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова объявила об уходе из коллектива. Соответствующую запись она опубликовала в своем Instagram.
РИА Новости вчера в 22:46
Кино

Стало известно, кто сыграет в фильме «Астерикс и Обеликс: Шелковый путь»

Французский режиссер и актер Гийом Кане снимет фильм "Астерикс и Обеликс: Шелковый путь" и исполнит в нем одну из главных ролей, сообщает Deadline.
РИА Новости вчера в 19:09
Происшествия

В Ярославле детсадовцы толпой избили девочку

Воспитанники детского сада № 236 в Ярославле избили девочку. Происшествие снял на видео житель соседнего дома.
РИА Новости вчера в 09:30
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов: Бывшая жена не дает мне видеться с дочерью

Решение пересмотреть размер алиментов семья Костенко-Тарасова приняла после рождения дочери и беременности модели, потери работы, и когда у него не стало заработка.
Дни24 вчера в 11:40
Армия и оружие

Подлодка «Князь Владимир» впервые выстрелила ракетой «Булава»

Атомная подлодка "Князь Владимир", которая является частью проекта 955А ("Борей-А"), впервые произвела пуск трехступенчатой твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты "Булава".
Газета.Ru вчера в 23:22
Экономика

Госдолг Украины вырос почти до $83 млрд

«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
RT на русском вчера в 18:25
Авто

Полиция Монголии приобрела внедорожники Lada 4x4

Напомним, весной 2019 года в Улан-Баторе был открыт первый дилерский центр LADA.
Автоновости дня 28 октября в 06:26
Наука

В России предложили укрепить асфальт полиэтиленом

Российские специалисты нашли способ продлить жизнь асфальта. Если добавлять в состав полиэтилен, то получится продукт совсем иного качества.
Комсомольская правда 01:29
Общество

Пилотная группа японских туристов прибыла на южные Курилы

Первая группа японских туристов в рамках пилотной поездки на южную часть Курильской гряды (Сахалинская область) прибыла на остров Кунашир.
ТАСС вчера в 20:38
Баскетбол

40 очков и 20 подборов Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Мемфис»

Чемпионат 01:14
Кино

«Малефисента» остается лидером российского проката

Фильм «Малефисента: Владычица тьмы» сумел собрать 443,4 миллиона рублей за прошедшие выходные, что позволило киноленте сохранить за собой лидерство в российском прокате.
АБН 27 октября в 18:45
Экономика

Гуцериев выкупит у «Траста» одного из крупнейших девелоперов Москвы

Основатель группы «Сафмар», миллиардер Михаил Гуцериев выкупит 49% девелопера «А101» с баланса банка непрофильных активов «Траст», рассказал РБК источник, знакомый с переговорами «Траста» и «Сафмара», и подтвердил собеседник, осведомленный об условиях сделки.
РБК 00:00
Общество

Горничная отеля выставила на торги забытое платье Леди Гаги

Горничная отеля в Лос-Анджелесе выставила на аукцион платье певицы Леди Гаги, в котором та прошлась по красной дорожке кинопремии "Золотой глобус".
Life.ru вчера в 11:27
Здоровье

Заболеваемость ОРВИ в Рязанском регионе не достигла эпидпорога

Эпидситуация по заболеваемости ОРВИ в Рязанском регионе соответствует сезонному уровню, пишет сайт областного Роспотребнадзора.
МедиаРязань вчера в 09:17
Здоровье

Причины инсультов у молодых россиян назвал врач

Спровоцировать инсульт даже у молодых людей могут острый стресс, курение, малоподвижный образ жизни и плохой сон, сообщает РБК.
Live24 вчера в 04:19
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