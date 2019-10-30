Общество

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.
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с чего всё началось

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомости17:04

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Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Ведомости17:04

Ученые предложили государству оплачивать все лекарства по рецептам

РБК20:53

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Lenta.ru21:28

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

URA.Ru21:46

Лекарства по рецепту предложили раздавать бесплатно

АБН22:45

Эксперты предложили бесплатно выдавать россиянам лекарства по рецептам

ФедералПресс22:19

В России предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Брянские новости18:30
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Общество

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В США подготовили новый законопроект о санкциях против газопровода «Северный поток-2».
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«Газпром» изучает возможности поставок газа в Китай по «дальневосточному маршруту» и допускает возможность строительства еще одного экспортного трубопровода, маршрут которого может пройти через Алтай или Монголию.
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Экономика

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«В течение сентября 2019 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины уменьшилась в гривневом эквиваленте на 69,44 млрд гривен и в долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился на $1,02 млрд», — говорится в сообщении украинского Минфина.
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Google заявила о достижении квантового превосходства

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