Здоровье
Lenta.ruВ России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам
Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.
Читать в источнике
Оценить35
с чего всё началось
Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».Ведомостивчера в 17:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 03:25, Ашберн
Общество
Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами
Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Хоккей
Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ
Происшествия
На Урале поезд сбил двух девочек
Гаджеты
Google планирует купить производителя умных часов Fitbit
Компания Google намерена купить производителя умных гаджетов Fitbit. Об этом сообщило агентство Reuters.
Общество
Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке
Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Происшествия
Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его
Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Происшествия
На трассе в Улан-Удэ Nissan столкнулся с БТР
Внедорожник Nissan и БТР, шедший в составе колонны, столкнулись на дороге в Улан-Удэ, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Управлении Росгвардии по республике.
Политика
Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ
Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Происшествия
В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать
Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Армия и оружие
ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях
ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
Происшествия
Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce
Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Происшествия
Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье
Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Общество
Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области экологии
Общество
Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
Армия и оружие
США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА
В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Экономика
Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку
В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Наука
Установили благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника
Музыка
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
Театры
В Краснодаре кресло директора театра кукол покинул Константин Мохов
Краснодарский краевой театр кукол остался без руководителя. Как стало известно, 4 октября Константин Мохов ушел с поста директора.
Политика
Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии
Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
Происшествия
Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26
Кино
Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети
Политика
Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии
Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Армия и оружие
Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года
Футбол
Мельгарехо считает, что с приходом Тиля, Шюррле и Ларссона «Спартак» стал сплоченнее
Происшествия
В Москве в районе Лефортово загорелся автобус
В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
Экономика
Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз
«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.