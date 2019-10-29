Здоровье

Lenta.ruLenta.ruВ России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Ученые считают, что вместо централизованной госзакупки лекарств нужно возмещать гражданам расходы на медикаменты или закладывать траты на препараты в норматив финансирования поликлиник. Это стимулирует врачей применять лекарства более рационально.
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с чего всё началось

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Государство должно оплачивать гражданам все рецептурные лекарства, предлагают научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Николай Авксентьев и директор НИФИ Минфина Владимир Назаров в статье, опубликованной в «Мониторинге РАНХиГС».
Ведомостивчера в 17:04

Подробнее о событии

Эксперты предложили государственное софинансирование для покупки рецептурных лекарств

ТАСС02:02

Инициатива о бесплатных рецептурных лекарствах не нова: эксперт

REGNUM03:12

Ученые предложили государству оплачивать все лекарства по рецептам

РБКвчера в 20:53

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

URA.Ruвчера в 21:46

В России предложили бесплатно раздавать лекарства по рецептам

Lenta.ruвчера в 21:28

Правительству предложили раздавать лекарства по рецепту бесплатно

Комсомольская правда00:50

Экономисты предложили раздавать рецептурные лекарства бесплатно

Ведомостивчера в 17:04
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Общество

Названы регионы России с самыми лучшими и худшими дорогами

Росстат сообщает, что в 2018 году только 52,8 процента автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечали нормативным требованиям.
Российская газета 03:17
Хоккей

Овечкин стал первой звездой дня в НХЛ

Газета.Ru 02:19
Происшествия

На Урале поезд сбил двух девочек

REGNUM вчера в 23:15
Гаджеты

Google планирует купить производителя умных часов Fitbit

Компания Google намерена купить производителя умных гаджетов Fitbit. Об этом сообщило агентство Reuters.
Российская газета вчера в 08:55
Общество

Преподаватель ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Преподаватель факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), филолог Гасан Гусейнов попытался объяснить свои слова об «убогом и клоачном» русском языке.
Известия вчера в 15:17
Происшествия

Неизвестные подкрались к иркутскому депутату и избили его

Неизвестные подкрались сзади к иркутскому депутату Сергею Углянице и избили его.
Газета.Ru вчера в 12:51
Кино

HBO отказалась от приквела «Игры престолов»

Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Газета.Ru вчера в 16:20
Происшествия

На трассе в Улан-Удэ Nissan столкнулся с БТР

Внедорожник Nissan и БТР, шедший в составе колонны, столкнулись на дороге в Улан-Удэ, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в Управлении Росгвардии по республике.
РИА Новости 01:44
Политика

Болгария объявила персоной нон грата дипломата РФ

Власти Болгарии признали персоной нон грата российского дипломата, в отношении которого ранее местное следствие завело дело о шпионаже.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Происшествия

В смерти погибшей в Турции девочки обвинили ее мать

Мать 12-летней девочки, утонувшей в бассейне в Бодруме, Турция, обвинили в смерти ребенка, сообщает РЕН со ссылкой на отца девочки Андрея Лейкуциса.
Газета.Ru 28 октября в 11:03
Армия и оружие

ВВС США намерены задействовать российские Mи-24 на учениях

ВВС США ищут подрядчиков, которые могли бы предоставить российские вертолёты Ми-24 для учений по противодействию воздушной поддержке противника.
RT на русском 00:11
Происшествия

Деньги полковнику ФСБ завозили на Rolls-Royce

Один из банкиров заплатил аферистам $450 тыс. Деньги на Rolls-Royce привезли чиновнику, который до изъятия хранил их в служебном сейфе.
Коммерсантъ 28 октября в 18:51
Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
Lenta.ru вчера в 16:05
Общество

Грета Тунберг отказалась от премии Северного совета в области экологии

Life.ru вчера в 18:58
Армия и оружие

Россия развернула загоризонтные РЛС на трех направлениях

РБК 02:05
Общество

Соловьев прокомментировал перепалку украинцев в своей студии

Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал перепалку украинских политологов Василя Вакарова и Александра Семченко в студии телеканала "Россия 1".
РИА Новости вчера в 12:08
Армия и оружие

США: у России закончились деньги на бомбардировщик ПАК ДА

В США заявили об отсутствии будущего у новейшего российского стратегического бомбардировщика проекта ПАК ДА.
Avia.pro вчера в 18:37
Экономика

Эксперты: ФРС США снова снизит базовую ставку

В среду состоится заседание Федеральной резервной системы США, и большинство аналитиков уверены, что ФРС снизит базовую ставку на очередные 0,25%.
Газета.Ru вчера в 16:27
Наука

Установили благотворное влияние кофе на микрофлору кишечника

ToDay News Ufa вчера в 11:56
Музыка

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости вчера в 12:35
Театры

В Краснодаре кресло директора театра кукол покинул Константин Мохов

Краснодарский краевой театр кукол остался без руководителя. Как стало известно, 4 октября Константин Мохов ушел с поста директора.
Регион online 03:13
Политика

Посольство Израиля в России заявило о своём закрытии

Похожее сообщение, но на украинском языке, размещено в Facebook в аккаунте посольства Израиля в Киеве.
News.ru 02:39
Происшествия

Число погибших из-за паводка в Иркутской области возросло до 26

RT на русском 03:08
Кино

Первые фото со съемок фильма «Мелочи» с Джаредом Лето появились в Сети

Актуальные Новости вчера в 06:03
Политика

Лавров оценил планы США «защищать нефтяные месторождения» в Сирии

Лавров отметил, что после заявления США о выводе всех вооруженных сил из Сирии они стали возвращаться "под предлогом защиты нефтяных месторождений от ИГИЛ"*.
РИА Новости вчера в 16:43
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Армия и оружие

Испытания новейшей российской ядерной ракеты стартуют в начале года

Ведомости вчера в 17:11
Футбол

Мельгарехо считает, что с приходом Тиля, Шюррле и Ларссона «Спартак» стал сплоченнее

Матч ТВ 03:16
Происшествия

В Москве в районе Лефортово загорелся автобус

В Москве на Красноказарменной набережной в районе Лефортово загорелся рейсовый автобус.
РБК 02:55
Экономика

Россия обеспечивает себя по основным видам продовольствия — Минсельхоз

«Россия полностью обеспечивает себя по основным видам продовольствия», — говорится в комментарии министерства.
REGNUM 03:20
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