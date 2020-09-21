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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Lenta.ru20:41
Комсомольская правда

В России предложили всегда выплачивать повышенные пособия безработным с детьми

Комсомольская правда20:22
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
РЕН ТВ

В России предложили повысить пособие безработным с детьми

РЕН ТВ17:42
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51

В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
1,9K

СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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Молодая жена Петросяна показала фото с прогулки с сыном

Недавно стало известно о том, что у комика Евгения Петросяна и его возлюбленной, Татьяны Брухуновой, есть новорожденный сын: Брухунова, которая перестала утаивать эту информацию от общественности, с удовольствием публикует «мамские» фото.
Невские Новости18:45
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Матч ярославского «Локомотива» с китайским ХК «Куньлунь» не состоится

Матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между ярославским «Локомотивом» и пекинским клубом «Куньлунь» не состоится, сообщает ТАСС со ссылкой на директор по коммуникациям китайского клуба Дмитрия Тугарина.
Коммерсантъ Ярославльвчера в 14:34

Академик рассказал об ограничениях на вакцинацию от COVID-19

Академик РАН заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов рассказал о существующих ограничениях на вакцинацию от нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru19:54
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Стало известно, как вдова Алексея Баталова потеряла наследство мужа

Недавно в эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ, муж Натальи Дрожжиной объяснил, каким образом жена покойного Баталова Гитана потеряла часть наследованной ей квартиры.
Народные новостивчера в 12:33

Россиян предупредили о проблемах при погашении ипотеки маткапиталом

Россияне очень активно пользуются возможностью погашать ипотеку средствами материнского капитала, однако следует учитывать, что при таком способе закрывать жилищную ссуду возникают и некоторые проблемы, рассказал РИА Новости исполнительный директор кредитного центра "Финансовый сервис", эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Андрей Романов.
РИА Новости20:36

Компания ASUS увеличила характеристики видеокарты GeForce RTX 3080

Как сообщает официальный сайт ASUS, видеокарта ROG Strix GeForce RTX 3080 (ROG-STRIX-RTX3080-O10G-GAMING) будет обладать мощностью графического чипа на 13,2% больше, чем у оригинальной видеокарты, поскольку инженерам компании удалось ускорить его.
МедиаПотоквчера в 15:36
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