Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у Соединенных Штатов есть оружие, «подобно которому этот мир никогда не видел», а Россия, Китай и КНДР завидуют Вашингтону по данному поводу.