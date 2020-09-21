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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
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РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

РИА Новости21:46
РБК

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

РБК21:43
URA.Ru

Россиянам с детьми хотят увеличить пособие и сделать бессрочным

URA.Ru17:34
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
РЕН ТВ

Безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия в РФ

РЕН ТВ22:41
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01

Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса

Ограничения по вакцинации от коронавирусной инфекции могут касаться небольших групп с первичными иммунодефицитами (ПИД), сообщил академик РАН, заведующий кафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета Александр Караулов в беседе с RT.
Названы ограничения на вакцинацию от коронавируса
Lenta.ru21:56
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Трамп заявил, что Россия и Китай завидуют США из-за их оружия

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что у Соединенных Штатов есть оружие, «подобно которому этот мир никогда не видел», а Россия, Китай и КНДР завидуют Вашингтону по данному поводу.
Московский Комсомолецвчера в 20:22
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Разработчик «Новичка» оценил извинения Мирзаянова перед Навальным

Леонид Ринк, один из разработчиков нервно-паралитического вещества "Новичок", прокомментировал заявление проживающего в США Вила Мирзаянова, которого также называют создателем этого вещества.
РИА Новостивчера в 03:42
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ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газетавчера в 13:12
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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании "Латвийская железная дорога" (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.
РИА Новостивчера в 21:09
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СМИ опубликовали данные финразведки о счетах россиян в банках США

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN).
РБК17:30
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В Новосибирске нашли тело пропавшего полгода назад пожилого ученого

Тело пропавшего в марте в Новосибирске сотрудника Института горного дела, 87-летнего доктора технических наук Геннадия Кулакова, обнаружили недалеко от кладбища, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области.
РИА Новости21:33
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Три страны Евросоюза выполнят наблюдательный полет над Россией

Совместная миссия Германии, Франции и Румынии выполнит наблюдательный полет над Россией с аэродрома "Кубинка" с 21 по 25 сентября, российские инспекторы в тех же числах проведут наблюдательный полет над Францией с аэродрома "Орлеан-Бриси", сообщил начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости17:26
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Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
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