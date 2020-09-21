Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».

С чего всё началось Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза. Известия 17:01