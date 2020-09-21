Будьте в Плюсе
Главное
США
Интересное
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».В источнике
С чего всё началось
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
Известия17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Новости кризиса 21 сентября. В России вырастут налоги, выплаты безработным могут стать бессрочными

URA.Ru00:00
ТАСС

«Известия»: профсоюзы предложили выплачивать пособия безработным с детьми постоянно

ТАСС18:27
РБК

Профсоюзы предложили бессрочно продлить пособия для безработных с детьми

РБК21:43
РЕН ТВ

Безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия в РФ

РЕН ТВ22:41
Телеканал 360°

Повышенные пособия для безработных с детьми могут стать бессрочными

Телеканал 360°18:51
РИА Новости

В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

РИА Новости21:46
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Известия17:01

Десятки очагов коронавируса выявлены в забайкальских школах

Как сообщает сегодня, 21 сентября, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова главы регионального управления Роспотребнадзора Светланы Лапы, с начала сентября из-за 184 случаев заболевания COVID-19 среди школьников, учащихся, студентов, преподавателей ограничения вводились в 71 образовательном учреждении.
REGNUM00:07
1

Немецкий политик заявила об угрозах США из-за «Северного потока — 2»

Депутат ландтага Гамбурга Ольга Петерзен ("Альтернатива для Германии") рассказала "Комсомольской правде" об усилении давления на "Северный поток — 2" со стороны США еще до ситуации с блогером Алексеем Навальным.
РИА Новости22:16
38

В США назвали условие продления ДСНВ с Россией

Спецпредставитель американского президента Маршалл Биллингсли заявил, что если Москва не согласится на условия США по продлению Договора СНВ-3 до выборов президента страны, то при переизбрании Дональда Трампа "плата" повысится.
Газета.Ruвчера в 16:29
557

Разработчик Cyberpunk 2077 назвал системные требования для новой игры

На третьей по счету презентации Night City Wire, которая была организована студией CD Projekt RED, поклонники смогли узнать о системных требованиях для игры Cyberpunk 2077, которая вот-вот должна быть представлена широкой публике.
Discover24вчера в 10:19
86

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов

Освобождены обвиняемые в хищениях миллиардов Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд, к большому неудовольствию следствия и прокуратуры, прямо в зале заседания освободил из СИЗО двух бывших топ-менеджеров банка "БФГ-Кредит", обвиняемых в многомиллиардных хищениях.
Коммерсантъвчера в 15:17
65

ICIJ: сделки российских бизнесменов и чиновников попали в список подозрительных транзакций банков США

Близкие к президенту России Владимиру Путину лица, крупные российские бизнесмены, экс-чиновники и фигуранты дел о хищении государственных средств совершали «сомнительные транзакции» и попали в секретные финансовые документы Минфина США.
Новая газетавчера в 13:12
293

Названа причина ДТП в Кузбассе, где погибла женщина

Жительница Кемерово погибла, 2-летняя девочка попала в реанимацию в результате ДТП на пешеходном переходе: водитель не заметил их из-за запотевших от печки стекол, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.
РИА Новости00:05
5