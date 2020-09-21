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Lenta.ru
Lenta.ru

В России предложили бессрочно продлить пособия безработным с детьми

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила бессрочно продлить выплату пособий безработным гражданам с детьми. Об этом говорится в предложениях к генеральному соглашению между правительством, объединениями профсоюзов и работодателей на 2021–2023 годы, передает газета «Известия».В источнике
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Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

Нововведение начало действовать в РФ с апреля: безработные родители получают дополнительно 3 тыс. рублей на каждого ребенка. Профсоюзы предлагают сделать эту меру поддержки постоянной и увеличить сумму выплат более чем в три раза.
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В России предложили сделать бессрочными пособия безработным с детьми

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РБК21:43
Известия

Семеро по надбавкам: пособия для безработных с детьми готовят к бессрочному продлению

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ТАСС

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ТАСС18:27
URA.Ru

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Безработным с детьми предложили сделать бессрочные пособия в РФ

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